Aleyna Tilki'nin Fotoğrafları Olay Yarattı 

Ses tellerinin yırtılmasıyla sahnelere ara verdiğini açıklayan Aleyna Tilki, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla gündem oluyor. Bir gün önce yayınladığı kareyle uzun süre gündemde kalan şarkıcı, yine pozlarıyla adından söz ettirdi. Banyoda selfie yaptığı kareleri Instagram'dan yayınlayan şarkıcı, "Ben gerçek bir meleğim" diye yazdı.



Seslerini yormamak için bir süre konuşmayacağı da iddia edilen Tilki, "Son zamanlarda geçirdiğim zor zamanlardan dolayı ses tellerim yırtılmış ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğim. Yeniden şarkı söyleyene kadar, performansımı izleyip, sesimin değerini tekrar tekrar anlıyorum. Açıp sonuna kadar dinleyin, çok güzel bir tbt" diyerek, rahatsızlığını açıklamıştı.



"Sahnelerimi elimden alan kimseye de hakkımı helal etmiyorum" diyen Tilki, "Kalktığımda çocuk halimden çok daha güçlü kalkacağımı bilip, şimdiden telaşınızı ve korkularınızı saklayacak bir maske edinin" açıklamasında bulunmuştu.

ALEYNA TİLKİ KİMDİR?

Aleyna Tilki, 28 Mart 2000'de Trabzonlu bir anne ve Konyalı bir babanın çocuğu olarak Konya'da dünyaya geldi. Ağustos 2016'da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" adlı single'ında vokal olarak yer aldı.

Single'ın YouTube'da yayınlanan klibi 2016'da Türkiye'de en çok izlenen video klip oldu ve bir yıl içinde 300 milyondan fazla izlendi. Böylece en çok izlenen Türkçe şarkı klibi unvanını yakaladı. Şarkı ise MusicTopTR Resmî Listesi'nda 2 numaraya kadar yükseldi.

Tilki, Temmuz 2017'de ilk solo single'ı "Sen Olsan Bari"yi yayımladı ve Türkiye'de aynı listede 1 numara oldu.