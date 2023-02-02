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Aleyna Tilki'nin Bikinili Kareleri Olay Yaratı
Sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, yazdan kalma fotoğrafını Instagram'dan paylaşarak, olay yarattı. İşte haberin detayları...
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, hem sosyal medya paylaşımları hem de yaptığı açıklamalarla gündem yaratmaya devam ediyor. Şarkıcı, yazdan kalma bikinili karesiyle adından söz ettirdi.
Teknedeki bikinili karelerini yayınlayan Tilki, ağaca tırmandığı kareyi de paylaştı.
Şarkıcı pozlara, "Sadece kışın denize girenler ve her ağaca tırmanmak isteyenler" diye yazdı.
Tilki, kısa sürede binlerce beğeni ve mesaj aldı.
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