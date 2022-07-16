Aleyna Tilki'nin Annesi Havva Öztel'e Büyük Şok!
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel, geçtiğimiz günlerde sözü ve müziği Cengiz Tekin’e ait olan, Bergen’in 1989 yılında seslendirdiği “Seni Kalbimden Kovdum” isimli parçayla müzik dünyasına adım attı. İbrahim Tatlıses'in alt kadrosunda sahne alan Merve Demir'den şarkıyı durdurma talebi geldi. Demir, "Bu şarkıyı 1.5 ay önce ben seslendirdim. Şarkının tüm dağıtım, çoğaltım ve üçüncü kişilere satış haklarını ben satın aldım" dedi. İşte detaylar...
“Seni Kalbimden Kovdum” isimli şarkının tüm haklarını elinde bulunduran şarkıcı Merve Demir, 1.5 ay önce bu şarkıyı piyasaya çıkarmıştı.
"RIZAM YOKTUR"
Şarkı konusunda kendi rızasının olmadığını ve bu şarkıyı söyleme hakları olmadığı belirten Demir, “Şirketimiz VG Müzik aracılığıyla Cengiz Tekin’den şarkının tüm dağıtım, çoğaltım ve üçüncü kişilere satış haklarını ben satın aldım! Ancak benim canımı acıtan o değil!
Ben Havva Öztel ablanın evinde büyüdüm. Mehmet abiyle evlenirken onların düğününde ben gelinlik giydim!" dedi.
"CANIMI ACITTI VE VEFASIZLIK GİBİ GELDİ"
Sözlerini sürdüren Merve Demir, "Benim daha 1 buçuk ay önce çıkardığım şarkıyı sen söylüyorsun ama beni arayıp ‘Merve, bu şarkıyı sen çıkardın ama ben de çok seviyorum, o yüzden söylemek istiyorum’ demesini beklerdim. İşte bu benim canımı acıttı ve vefasızlık gibi geldi" ifadelerini kullandı.
Merve Demir, Şarkıyı durdurma kararı ile ilgili ise; ‘Avukatlarımız, kendileriyle görüşecek. Onların toplantısına göre şarkıyı toplatabiliriz!’ diye konuştu. (Magazinkolik)
İŞTE MERVE DEMİR'İN SESLENDİRDİĞİ ŞARKI
İŞTE HAVVA ÖZTEL'İN SESLENDİRDİĞİ ŞARKI
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