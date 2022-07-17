Aleyna Tilki kaçtı!

Kurtulamayacağını anlayan Aleyna Tilki aracını otelin oto parkına çektirtti.

Güvenlikler eşliğinde aracına binen Tilki “Aleyna hanım neden kaçıyorsunuz Anneniz de single çıkardı birlikte bir düet olur mu?” sorusuna “Daha sonra konuşalım şimdi bunu konuşmak istemiyorum '' diyerek aracına binip uzaklaştı.



