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Aleyna Tilki Ameliyat Oldu mu? Flaş Açıklama...
Ses telleri yırtılan ve bir süredir sahne alamayan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin 'Ameliyat olabilir. Ses teli felç oldu!" iddialarına flaş açıklama geldi. İşte haberin detayları...
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, ses tellerinin yırtılması sonucu bir süredir sahne alamıyordur. Geçtiğimiz günlerde ses telleri yırtık olmasına rağmen izlemeye gittiği Bülent Ersoy'un sahnesine konuk olup, şarkı söyleyince gündem olmuştu.
Aleyna Tilki'nin 'Ameliyat olabilir. Ses teli felç oldu!" iddialarına ise açıklama geldi. Tilki, tedavi gördüğü doktoru İlter Denizoğlu ile kamera karşısına geçti. Denizoğlu, "Aleyna tilki ile ses terapilerine devam ediyor. Şarkı söylemek iki boyutu olan iş. Birinci boyutu sanatsal yetenekler ve müzik bilgisi... İkinci boyutu ise spor. Sahnede performans gerçekleştiriyorsanız, bunun sportif kısmı da var. Örneğin bir profesyonel futbolcunun, dünyanın en ünlü futbolcusu da olsa, hayatı boyunca karşılacağı ayakta burkulmalar gibi sakatlanmalar olabilir. Bunlar uygun tedaviyle futbolcular belli zaman için de sahaya dönüyor. Biz de Aleyna Hanım ile tedavimizi gerçekleştirdikten sonra daha güçlü, daha güzel şekilde sahnelere döneceğiz" dedi. Ünlü şarkıcının tedavi yoluyla sağlığına kavuşacağı öğrenilmiş oldu.
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