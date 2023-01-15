Son Dakika

Aleyna Şirin Miss Universe'de Boy Gösterdi

Dünyanın en önemli güzellik yarışmalarından biri olarak kabul edilen Miss Universe'in finali ABD’nin New Orleans şehrinde yapıldı. Türkiye güzeli Aleyna Şirin, dereceye girebildi mi? İşte detaylar...

Magazin 15.01.2023, 16:23 sercan
Aleyna Şirin Miss Universe'de Boy Gösterdi
2022 Kainat Güzeli ya da 2022 Miss Universe tacını giyen isim, yarışmaya ABD adına katılan 28 yaşındaki R'Bonney Gabriel oldu. Gecede Venezuelalı Amanda Dudamel ikinci, Dominik Cumhuriyeti’nden Andreina Martinez de üçüncü oldu.
R'Bonney Gabriel, bu başarısıyla aynı zamanda tarihe de geçti. ABD’li bir anne ve Filipinli bir babadan doğan genç kadın ABD’de bir güzellik yarışmasında birincilik kazanan ilk Asya kökenli Amerikalı oldu.
ALEYNA ŞİRİN DERECEYE GİREMEDİ
Yarışmada Türkiye'yi temsil eden Aleyna Şirin ilk 16'ya kalamadı.
Gecenin dikkat çeken ayrıntılarından biri, bu yıl ilk kez Miss Universe'de Turkey değil Türkiye adıyla temsil sağlanması oldu.
TORPİL TARIŞMASI
Yarışmada Şili ve Malta adayları Sempati Güzeli seçilirken Venezuala güzelinin annesinin jüride yer aldığı söylentisi torpil tartışmalarını gündeme getirdi. Ancak bu konuyla ilgili kesin bir bilgi yok. Bu yıl ilk kez halk oylaması ücretli yapılırken bu durum da tepki yarattı ve başta ücretsiz olarak lanse edilen oylama için insanlardan oy başına 1 dolar talep edilmesi de tartışma konusu oldu. (NTV)



#Aleyna Şirin #Miss Universe #Amerika #New Orleans
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 18 42
2. Fenerbahçe 17 35
3. Başakşehir 18 34
4. Adana Demirspor 18 33
5. Beşiktaş 17 32
6. Trabzonspor 18 32
7. Konyaspor 18 27
8. Kayserispor 18 26
9. Alanyaspor 18 24
10. Karagümrük 18 21
11. Giresunspor 18 20
12. Gaziantep FK 17 19
13. Ankaragücü 18 19
14. Kasımpaşa 18 19
15. Antalyaspor 17 18
16. Hatayspor 18 17
17. Sivasspor 18 15
18. İstanbulspor 18 15
19. Ümraniye 18 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 41
2. Samsunspor 19 35
3. Bodrumspor 19 35
4. Keçiörengücü 19 33
5. Boluspor 19 33
6. Rizespor 19 31
7. Bandırmaspor 18 31
8. Pendikspor 18 30
9. Sakaryaspor 19 28
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 19 24
12. Adanaspor 19 21
13. Altay 19 21
14. Erzurumspor 18 20
15. Tuzlaspor 19 19
16. Ö.K Yeni Malatya 19 15
17. Denizlispor 19 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 17 44
2. M.City 18 39
3. Newcastle 19 38
4. M. United 18 38
5. Tottenham 18 33
6. Fulham 20 31
7. Brighton 18 30
8. Brentford 19 29
9. Liverpool 18 28
10. Chelsea 19 28
11. Aston Villa 19 25
12. Crystal Palace 18 22
13. Nottingham Forest 19 20
14. Leeds United 18 17
15. Leicester City 19 17
16. Wolves 19 17
17. Bournemouth 19 16
18. West Ham United 19 15
19. Everton 19 15
20. Southampton 19 15
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 17 35
4. Villarreal 17 28
5. Atletico Madrid 17 28
6. Real Betis 16 28
7. Osasuna 17 27
8. Athletic Bilbao 17 26
9. Rayo Vallecano 17 26
10. Mallorca 17 22
11. Girona 17 21
12. Valencia 16 19
13. Almeria 17 18
14. Espanyol 17 17
15. Getafe 17 17
16. Celta Vigo 17 17
17. Real Valladolid 17 17
18. Sevilla 17 15
19. Cadiz 16 15
20. Elche 16 4