Aleyna Şirin Miss Universe'de Boy Gösterdi

2022 Kainat Güzeli ya da 2022 Miss Universe tacını giyen isim, yarışmaya ABD adına katılan 28 yaşındaki R'Bonney Gabriel oldu. Gecede Venezuelalı Amanda Dudamel ikinci, Dominik Cumhuriyeti’nden Andreina Martinez de üçüncü oldu.

R'Bonney Gabriel, bu başarısıyla aynı zamanda tarihe de geçti. ABD’li bir anne ve Filipinli bir babadan doğan genç kadın ABD’de bir güzellik yarışmasında birincilik kazanan ilk Asya kökenli Amerikalı oldu.

ALEYNA ŞİRİN DERECEYE GİREMEDİ

Yarışmada Türkiye'yi temsil eden Aleyna Şirin ilk 16'ya kalamadı.

Gecenin dikkat çeken ayrıntılarından biri, bu yıl ilk kez Miss Universe'de Turkey değil Türkiye adıyla temsil sağlanması oldu.

TORPİL TARIŞMASI

Yarışmada Şili ve Malta adayları Sempati Güzeli seçilirken Venezuala güzelinin annesinin jüride yer aldığı söylentisi torpil tartışmalarını gündeme getirdi. Ancak bu konuyla ilgili kesin bir bilgi yok. Bu yıl ilk kez halk oylaması ücretli yapılırken bu durum da tepki yarattı ve başta ücretsiz olarak lanse edilen oylama için insanlardan oy başına 1 dolar talep edilmesi de tartışma konusu oldu. (NTV)