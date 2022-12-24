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Alessandra Ambrosio Karda Mayoyla Poz Verdi
Dünyaca ünlü Brezilaylı model Alessandra Ambrosio, ailesiyle Amerika'ya tatile gitti. Dünyaca ünlü Brezilyalı yıldız, kar altında mayoyla verdiği pozla dikkat çekti. İşte haberin detayları...
Dünyaca ünlü Brezilaylı model Alessandra Ambrosio, ailesiyle tatile gitti.
Model, Amerika'da yaptığı kar tatilini Instagram'dan paylaştı.
Utah'daki Montage Deer Valley' giden Ambrosio, kar altında mayoyla verdiği pozla dikkat çekti. 11 milyon 500 bin takipçisi olduğu Instagram'dan model, pozlara, "Buz buz bebeğim" notunu düştü.
Binlerce beğeni alan modele, yorum da yağdı.
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