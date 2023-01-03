Alanya’da Yıldızlar Geçidi

Alanya Illusion Event Hall’de gerçekleştirilen gecede Buket Aydın ve Şenol İpek sunuculuğun yaptı. "Alanya Yıldızlar Geçidi Ödül Töreni”, adeta yıldız yağmuruna sahne oldu. Gecede bir çok isim ödüllerine layık görüldü. Umut Akyürek, Wilma Elles, Ece Mumay, Seren Uzun, Eda Sakız, Nigar Muharrem, Tuğba Ünal, Recep Demiray, Engin Demircioğlu, Hakan Çankaya ve Cankan grubunun üyeleri Malik Ayhan ile Fatih Altıntaş’ın da aralarında olduğu pek çok isim yer aldı.





Gecenin finalinde sahneye çıkan Işın Karaca ve Hande Yener ise verdikleri konserler ile eğlenceyi zirveye çıkardılar.

Illusion event Hall sahibi Sait Alibeyoğlu ödül törenine gelen davetlilere büyük ilgi gösterdi.

