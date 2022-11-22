Son Dakika

Al Pacino'nun başrolde olduğu ‘Amerikan Haini’ ilk kez TV'de

Al Pacino’nun başrolde olduğu yaşanmış bir ihanetin çarpıcı hikayesi  “Amerikan Haini” Türkiye’de ilk kez TV ekranlarında!

Magazin 22.11.2022, 17:38 Emrah
Al Pacino'nun başrolde olduğu ‘Amerikan Haini’ ilk kez TV'de

SPI International, 2021’nin en dikkat çekici filmlerinden birini FilmBox Extra ve streaming platformu FilmBox+ ekranlarında Türkiye prömiyeri olarak sunuyor. FilmBox Original içeriği Amerikan Haini (American Traitor), bir avukatın kendi yargılarına ve düşüncelerine aykırı olsa da Nazilerle ilişkilendirilen bir sanığı savunma sürecini konu alıyor. Gerçek bir olayı konu alan bir kitaptan senaryolaştırılan ve 1940’ların sonunda geçen öyküsüyle bir dönem filmi özelliği de taşıyan bu heyecanlı filmde başrolü, Hollywood’un en büyük efsanelerinden Al Pacino üstleniyor.

6 kıtada, 69 ülkede milyonlarca kişiye hizmet veren uluslararası medya kuruluşu SPI International; son derece sürükleyici bir filmi, aksiyon ve gerilim ağırlıklı filmlere ağırlık veren FilmBox Extra kanalında ve izleyici odaklı yeni nesil streaming platformu FilmBox+ ekranlarında TV prömiyeri olarak sunuyor. 2021 yılı FilmBox Original içeriği Amerikan Haini (American Traitor), 1940’ların sonunda yaşanan gerçek bir olaydan yola çıkan bir hukuk ve ihanet öyküsünü konu ediyor.

Yedinci sanatın en büyük baş yapıtları arasında ilk sıralarda gösterilen “Baba” üçlemesi ve birçok büyük filmde yer alan, Hollywood’un en büyük efsanelerinden Al Pacino, vatan haini suçlamasıyla yargılanan bir sanığı savunan avukat James J. Laughlin rolünde, bir kez daha unutulmaz bir performans sergiliyor. Michael Polish’in yönetmenliği üstlendiği filmde Al Pacino’ya, güzel aktris Meadow Williams ve Carsten Norgaard eşlik ediyor.

Amerikan Haini (American Traitor)

FilmBox Original içeriği olan film, İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında yaşanan gerçek bir hukuk ve ihanet öyküsünü konu alıyor. Mildred Gillars (Meadow Williams) isimli bir Amerikan vatandaşı, savaş döneminde Nazi propagandası içeren yayınlar yapar ve bu kadınla kendisine Axis Sally lakabını takan Amerikan askeri arasında, zamanla bir sevgi-nefret ilişkisi oluşur. Savaş bitiminde Berlin’de tutuklanan Mildred Gillars, ihanet suçu ile mahkeme karşısına çıktığında, avukat olarak görevlendirilen James J. Laughlin’in kendi düşüncelerini bir yana bırakıp sanığı savunmaya odaklanması gerekecektir.

Türkiye ekran prömiyeri olarak yayına girecek olan “Amerikan Haini”, 26 Kasım itibariyle FilmBox Extra ve FilmBox+ ekranlarında izlenebilecek. 

Aksiyon filmlerini, kesintisiz ve HD kalitesinde FilmBox Extra ekranlarında izlemek isteyen sinemaseverler, kanala Türksat KabloTV 337. kanal üzerinden ulaşabiliyor. FilmBox Extra içeriklerine ayrıca www.filmbox.com web sitesi ve FilmBox+ uygulaması kullanılarak bilgisayar, tablet ve mobil telefon ekranlarından da ulaşılabiliyor. 

#al pacino #Magazin #Snobmagazin
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 33
2. Pendikspor 13 24
3. Keçiörengücü 13 24
4. Samsunspor 13 23
5. Rizespor 13 22
6. Boluspor 13 22
7. Bodrumspor 13 21
8. Manisa FK 13 20
9. Sakaryaspor 14 19
10. Altay 14 18
11. Bandırmaspor 13 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 13 15
15. Erzurumspor 13 14
16. Altınordu 13 12
17. Ö.K Yeni Malatya 14 10
18. Gençlerbirliği 13 7
19. Denizlispor 13 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4