Al Pacino'nun başrolde olduğu ‘Amerikan Haini’ ilk kez TV'de

SPI International, 2021’nin en dikkat çekici filmlerinden birini FilmBox Extra ve streaming platformu FilmBox+ ekranlarında Türkiye prömiyeri olarak sunuyor. FilmBox Original içeriği Amerikan Haini (American Traitor), bir avukatın kendi yargılarına ve düşüncelerine aykırı olsa da Nazilerle ilişkilendirilen bir sanığı savunma sürecini konu alıyor. Gerçek bir olayı konu alan bir kitaptan senaryolaştırılan ve 1940’ların sonunda geçen öyküsüyle bir dönem filmi özelliği de taşıyan bu heyecanlı filmde başrolü, Hollywood’un en büyük efsanelerinden Al Pacino üstleniyor.

6 kıtada, 69 ülkede milyonlarca kişiye hizmet veren uluslararası medya kuruluşu SPI International; son derece sürükleyici bir filmi, aksiyon ve gerilim ağırlıklı filmlere ağırlık veren FilmBox Extra kanalında ve izleyici odaklı yeni nesil streaming platformu FilmBox+ ekranlarında TV prömiyeri olarak sunuyor. 2021 yılı FilmBox Original içeriği Amerikan Haini (American Traitor), 1940’ların sonunda yaşanan gerçek bir olaydan yola çıkan bir hukuk ve ihanet öyküsünü konu ediyor.

Yedinci sanatın en büyük baş yapıtları arasında ilk sıralarda gösterilen “Baba” üçlemesi ve birçok büyük filmde yer alan, Hollywood’un en büyük efsanelerinden Al Pacino, vatan haini suçlamasıyla yargılanan bir sanığı savunan avukat James J. Laughlin rolünde, bir kez daha unutulmaz bir performans sergiliyor. Michael Polish’in yönetmenliği üstlendiği filmde Al Pacino’ya, güzel aktris Meadow Williams ve Carsten Norgaard eşlik ediyor.

Amerikan Haini (American Traitor)

FilmBox Original içeriği olan film, İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında yaşanan gerçek bir hukuk ve ihanet öyküsünü konu alıyor. Mildred Gillars (Meadow Williams) isimli bir Amerikan vatandaşı, savaş döneminde Nazi propagandası içeren yayınlar yapar ve bu kadınla kendisine Axis Sally lakabını takan Amerikan askeri arasında, zamanla bir sevgi-nefret ilişkisi oluşur. Savaş bitiminde Berlin’de tutuklanan Mildred Gillars, ihanet suçu ile mahkeme karşısına çıktığında, avukat olarak görevlendirilen James J. Laughlin’in kendi düşüncelerini bir yana bırakıp sanığı savunmaya odaklanması gerekecektir.

Türkiye ekran prömiyeri olarak yayına girecek olan “Amerikan Haini”, 26 Kasım itibariyle FilmBox Extra ve FilmBox+ ekranlarında izlenebilecek.

Aksiyon filmlerini, kesintisiz ve HD kalitesinde FilmBox Extra ekranlarında izlemek isteyen sinemaseverler, kanala Türksat KabloTV 337. kanal üzerinden ulaşabiliyor. FilmBox Extra içeriklerine ayrıca www.filmbox.com web sitesi ve FilmBox+ uygulaması kullanılarak bilgisayar, tablet ve mobil telefon ekranlarından da ulaşılabiliyor.