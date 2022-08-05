Aktif Siyasete Gireceğini Açıkladı

Ev sahiplerine isyan eden manken ve şarkıcı Tuğba Özay, "Ev sahiplerine isyanım var. Bu kadar vicdansızlık olmaz. 5 bin TL'ye verdiğin ev için şimdilerde 15 20 bin TL istiyorsun. Neye ve kime göre bu fiyatları belirliyorsunuz? İnsanlar merhametini vicdanını kaybetmiş" dedi.

VİDEO - TUĞBA ÖZAY: SİYASETE GİRİYORUM

"PARAYA KENDİSİNİ SATIYORLAR"

Parayla ilgili şarkı yazdığını açıklayan Tuğba Özay, "Parayla ilgili 'Satılık Yürekler' adını verdiğim şarkım çıkıyor. Çok konuşulacak bir şarkı olacak. Artık herkes paraya satıyor kendini." dedi.

Ünlü manken, yoldan geçen bir vatandaşın köpeğini sevmeyi de ihmal etmedi.

TUĞBA ÖZAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Nihal Tuğba Özay (d. 10 Şubat 1978, İstanbul), eski manken, oyuncu ve şarkıcıdır. 1995 Miss Model of the World dünya güzellik yarışmasında ikinci seçilmiştir. Aslen Trabzonludur. Tuğba Özay 180 santimetre boyundadır.

Ödüller kazanmış bir ders kitapları yazarı ve aynı zamanda şair olan babası Trabzon, öğretmen olan annesi Antalya kökenlidir.

Ortaöğrenimini Fenerbahçe Lisesi'nde yapmış, daha sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvar ve Tiyatro Bölümüne kaydolmuştur.

Başlangıçta yelkencilik ve yüzme spor dallarına ağırlık vermiş, sonradan Fenerbahçe voleybol as takımında 5 yıl voleybol oynamıştır.

Mankenliğe 1994'te başlamıştır. Özay, şimdilerde şarkıcılık yapmaktadır.