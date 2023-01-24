Akrep dizisinin oyuncuları yemekte buluştu

Akrep dizisinin başrol oyuncuları Demet Akbağ ve Bestemsu Özdemir, Kanyon'da görüntülendi.

Gina Restoran'da öğle yemeği ile başlayan beraberlik akşam saatlerine kadar sürdü.

Dostları ile önce yemek yiyen ikili bol bol sohbet etme fırsatı buldu akşam saatlerinde Kanyon'dan ayrılan Akbağ ve Özdemir çıkışta ise objektiflerimize böyle yansıdı.

