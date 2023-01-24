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Akrep dizisinin oyuncuları yemekte buluştu
Usta oyuncu Demet Akbağ Star TV'de yayın hayatına başlayan Akrep dizisinde başrolleri paylaştığı güzel oyuncu Bestemsu Özdemir ile hafta sonu yakın dostlarıyla Kanyon'da bir araya geldi.
Akrep dizisinin başrol oyuncuları Demet Akbağ ve Bestemsu Özdemir, Kanyon'da görüntülendi.
Gina Restoran'da öğle yemeği ile başlayan beraberlik akşam saatlerine kadar sürdü.
Dostları ile önce yemek yiyen ikili bol bol sohbet etme fırsatı buldu akşam saatlerinde Kanyon'dan ayrılan Akbağ ve Özdemir çıkışta ise objektiflerimize böyle yansıdı.
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