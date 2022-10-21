Yapımcılığını ACUNMEDYA ve Fabrika Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Aytaç Çiçek’in oturduğu, senaryosunu ise; Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı ve Ali Yörükoğlu’nun kaleme aldığı Çarşamba günleri TV8’de yayınlanan Tuzak’ın iki başrolü Akın Akınözü ve Bensu Soral karakterlerini anlattı.





Çarşamba günü yayınlanan ilk bölümüyle sosyal medyada büyük ses getiren ve saatlerce TT’de kalan Akın Akınözü ve Bensu Soral karakterleri için şunları söyledi:

Akın Akınözü, "Kuralları bir profesyonel gibi öğren ki onları bir sanatçı gibi delebilesin." - Pablo Picasso Umut, oyunun kurallarını bir profesyonel gibi öğrenmiş ve şimdi onları bir sanatçı gibi delerek, ailesini ve kendi çocukluğunu özgürleştirmek için yola çıkmış bir karakter” dedi.





Bensu Soral ise şöyle konuştu: Ceren, sevgisiz büyümüş ama babasına gerçek anlamda hayran biri. İçinde bulundukları hayatta var olabilmek için hep kendini kanıtlamak zorunda hisseden ve böylelikle babasının sevgisini kazanacağına inanan bir kız. Diğer kardeşlerinin aksine güçlü, cesur ve zeki oluşu, sert görüntüsünün ardında, merhametli ve vicdanlı bir ruha sahip olması beni en çok etkileyen yanı.



