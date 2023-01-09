Akın Akınözü Evleniyor mu?

Snob Magazin'in özel haberine göre; Hercai dizisiyle yıldızı parlayan ve son olarak Tuzak'la izleyici karşısında olan 32 yaşındaki Akın Akınözü'nün sekiz yıldır birlikte olduğu 28 yaşındaki sevgilisi Sandra Pestemalciyan, Nişantaşı'nda objektiflerimize takıldı.



Bir süredir evlenecekleri konuşulan çiftin ilişkisinde flaş bir gelişme yaşandı.

Oyuncunun, sekiz yıl önce ABD'de tanıştığı sevgilisinin sol parmağında alyans olduğu görüldü.

Uzun süredir haklarında çıkan evlilik haberleri de böylece ilk kez doğrulanmış oldu.

Akınözü'nün sevgilisinin evlenme teklifini ise Fransa'nın başkenti Paris'te yaptığı iddia edildi.

İkilinin, evlilik hazırlığı yaptığı da söyleniyor.

Çiftin daha önce çıkan evlilik haberleri, hayranlarını heyecanlandırmıştı.

AKIN AKINÖZÜ KİMDİR?

Akın Akınözü, 1990 yılında Ankara'da doğdu. 32 yaşında. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayan Akın Akınözü, oyunculuk üzerine eğitim almıştır. Akın Akınözü, 2014 yılında Azrail sinema filmi ile kariyerine adım atmıştır.

2015 yılında ise Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında boy göstermiş olan Akın Akınözü daha sonra ise Arkadaşlar İyidir dizisinde rol almıştır.

Akın Akınözü 1.80 metre boyunda, 76 kilo ve Oğlak burcudur.

ROL ALDIĞI PROJELER

2015 Muhteşem Yüzyıl/ Kösem İvan Ali/ Yardımcı Karakter

2016 Arkadaşlar İyidir/ Yunus Çağlayan/ Yardımcı Karakter

2017-2018 Aslan Ailem/ Murat Aslan/ Başrol Oyuncusu

2017-2018 Payitaht: Abdülhamid/ Ömer/ Yardımcı Karakter

2019 - Hercai/ Miran Aslanbey/ Başrol Oyuncusu

2021 - Kaderimin Oyunu /Cemal/ (Başrol Oyuncusu)

2022 - Tuzak /Avukat Umut/ (Başrol Oyuncusu)