Ajda Pekkan Yılbaşı Gecesinde Sahnede

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Kasım ayında evinde düşen ve kalça kemiğinde oluşan çatlak nedeniyle ameliyat masasına yatan Ajda Pekkan’a doktorundan sahneye dönüş izni çıktı. Süperstar, yılbaşı gecesi Kıbrıs’taki Merit Royal Diamond Hotel’de konser verecek.

AJDA’YA AYURVEDİK TEDAVİ

Ajda Pekkan’ın iyileşmesinde Hindistan’dan getirttiği, tamamen kemiklere yönelik ayurvedik (alternatif tıp sistemi) ilaçlar da etkili oldu. Söz konusu ilaçları doktorunun kontrolünde kullanan ünlü sanatçı, konser gününe kadar fizik tedavi sürecine de devam edecek.

AJDA PEKKAN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ayşe Ajda Pekkan (d. 12 Şubat 1946 73 yaşında) Türk şarkıcı. 1970'lerden bu yana "Süperstar" lakabıyla anılan Pekkan, güçlü bir kadın figürü çizdiği şarkılarıyla Türk pop müziğinin öne çıkan isimlerinden biri hâline geldi.

Çalışmalarını Batılı bir imajla destekleyerek yaşadığı her dönemde Türkiye'nin modern simgeleri arasında sayıldı. Güncel tuttuğu müzikal tarzı sayesinde 50 yılı aşkın bir süredir popülerliğini korudu ve kendisinden sonra gelen birçok şarkıcıyı etkiledi.

Bir yandan müzik eleştirmenleri tarafından takdir edilen albümleri ve vokal tekniğiyle müzik çevrelerinde saygınlık kazanırken öte yandan giyim tarzıyla bir moda ikonu olarak dikkat çekti.

Beyoğlu, İstanbul'da doğan Pekkan'ın müzik kariyeri, 1960'ların hemen başında Los Çatikos grubunun parçası olarak bir gece kulübünde sahneye çıkmasıyla başladı. Ancak 1963'te Ses dergisinin sinema artisti yarışmasını kazanınca oyuncu olarak tanındı ve birkaç yıl boyunca sanat yaşamını şarkıcılık yerine oyunculuk odaklı bir şekilde ilerletti. Aynı yıl Adanalı Tayfur adlı ilk filminin başrolünü oynayarak Yeşilçam sinemasına giriş yaptı. Takip eden altı yıl içinde başrolünde olduğu Şıpsevdi (1963), Hızır Dede (1964) ve Şaka ile Karışık (1965) dahil olmak üzere yaklaşık 50 siyah beyaz filmde rol aldıktan sonra oyunculuğu bırakarak tamamıyla şarkıcılığa odaklandı.

Pekkan, kariyerinin ilk yirmi yılı boyunca ithal besteler üzerine Türkçe söz yazılarak oluşturulan onlarca aranjman şarkıyı seslendirerek geçirdi. Genellikle Fikret Şeneş'in sözlerini yazdığı "Kimler Geldi Kimler Geçti", "Palavra Palavra", "Sana Neler Edeceğim", "Hoş Gör Sen", "Sana Ne Kime Ne", "Bambaşka Biri", "Uykusuz Her Gece" ve "O Benim Dünyam" gibi şarkılar hem Pekkan'ın hem de Türk pop müziğinin en bilinen şarkılarına dönüştü. 1990'lardan itibaren kariyerinin aranjmanlar sonrasındaki döneminde ise Şehrazat ve Sezen Aksu başta olmak üzere değişken bir şarkı yazarı kadrosuyla çalıştı. Bu dönemde "Yaz Yaz Yaz", "Sarıl Bana", "Eğlen Güzelim", "Vitrin", "Aynen Öyle" ve "Yakar Geçerim" dahil birçok şarkısı listelerin üst sıralarına çıktı.

Şarkıcının şöhreti 1970'ler boyunca başta Avrupa olmak üzere ülkesi dışında giderek arttı ve farklı ülkelerde verdiği konserlerle pekişti. Bununla beraber 1978'de Fransızca bir albüm kaydetti. Popülerliğinin giderek artmasıyla şarkıcının üzerinde 1980 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etmesi için bir baskı oluştu ve Pekkan yarışmaya katılmayı isteksizce kabul etti. Ülke sınırları içinde beğeni kazanan "Pet'r Oil" şarkısının yarışmada on beşinci olması sebebiyle hayal kırıklığı yaşayınca bir süre dinlenmeye çekildi.

Kayıtları 15 milyonun üzerinde satan Ajda Pekkan, ülkesinde tüm zamanların en çok satan şarkıcılarından biridir. Hem sanatı hem de imajıyla ülkesinde batılılaşmanın önde gelen figürleri arasında gösterilmektedir. Devlet Sanatçısı unvanına ve Sanat ve Edebiyat Nişanı'na sahiptir. Hürriyet gazetesinin hazırladığı Türkiye'nin En İyi 100 Albümü listesinde üç albümüyle birden yer almaktadır. 2016'da The Hollywood Reporter dergisinin Gösteri Dünyasının En Güçlü 100 Kadını listesinde yer almıştır. Kendisini bir feminist olarak tanımlamasa da güçlü kadın hikâyeleri anlatan birçok şarkısı birer feminist marş olarak kullanılmıştır.