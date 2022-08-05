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Aishe iddialı geliyor
Son dönemin dikkat çeken şarkıcılarından Aishe’nin, R&B/ Soul House esintilerini barındıran yeni single parçası ‘Kaç’ tüm dijital platformlarda dinleyicilerle buluştu. İşte detaylar...
Bestesi ve sözü şarkıcı Aishe'ye ait olan ‘Kaç’ın prodüktörlüğünü çıktığı günden beri Aishe ile birlikte çalışan Nox (Mertcan Gürbüz) üstleniyor. Aishe son şarkısı 'Viski ve Dans' ile 3 haftayı aşkın süredir Spotify Editoryal Kadın MC listesinin kapağında yer alıyor.
Yeni şarkısı ‘Kaç’ ile de zirveyi hedefleyen Aishe’nin kısa zamanda tüm platformlarda en tepede olması bekleniyor. Son dönemdeki hızlı yükselişini devam ettiren şarkıcının ‘ Kaç’ için çektiği video klibin yönetmen koltuğunda ise Samet Porsuk oturuyor.
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