‘Aile’den Ön İzleme Yayınlandı
Salı akşamı ilk bölümüyle Show TV’de izleyici ile buluşacak olan Ay Yapım imzalı ‘Aile’ dizisinden ilk ön izleme sahnesi yayınlandı. Yayınlanan sahnede Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın uyumu dikkat çekerken hayat verdikleri Aslan ve Devin’in arasında geçen diyalog seyircinin diziye dair merakını artırıyor.
Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’ için nefesler tutuldu. Salı akşamı ekran yolculuğuna başlayacak dizinin yayınlanan ilk ön izleme sahnesinde Aslan, Devin’i buluşmaya ikna ediyor. İkili arasında geçen diyalog Aslan ve Devin’in çok konuşulacak aşk hikayesine dair de ipuçları veriyor.
Aşk ve aile kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak ‘Aile’de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.
‘Aile’ Salı akşamı saat 20.00’de Show TV’de başlıyor.
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