Ailece bayram alışverişi

Plastik Cerrah eşi Ali Duman ve sekiz aylık bebeği Leyla ile Zorlu AVM'de objektiflere yansıyan güzel spikerin doğum kilolarından kurtulduğu görüldü. Fit hali ile dikkat çeken Canyurt ve eşinin fotoğraflarının çekildiğini fark edince utangaç tavırlar sergilemesi ise gözlerden kaçmadı. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutlayan çift, alışverişlerini tamamladıktan sonra evlerinin yolunu tuttu.



