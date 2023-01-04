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Aile Dizisinden Yeni Fotoğraf

Başrollerini Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı Aile dizisinden yeni fotoğraf geldi. Sarıkaya ile Tatlıtuğ'un karesi hayranlarını heyecanlandırdı. İşte haberin detayları...

Magazin 04.01.2023, 16:05 04.01.2023, 16:11 sercan
Aile Dizisinden Yeni Fotoğraf
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde olacağı Aile dizisi için çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Tatlıtuğ'un partneri Özge Özpirinçci olacağı sırada son anda yapım şirketi vazgeçmişti. Tatlıtuğ'un partneri daha sonra Serenay Sarıkaya olmuştu.
Geçtiğimiz günlerde kamera karşısına geçen ikilinin, setten fotoğrafları ortaya çıktı. Yılın merakla beklenen dizisinin İzmir sahnesinden fotoğaf geldi. Tatlıtuğ ile Sarakaya'nın yeni fotoğrafı hayranlarını heyecanlandırdı.

SERENAY SARIKAYA KİMDİR?

Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1992'de Ankara'da Ümran Seyhan ve Mustafa Sarıkaya'nın çocuğu olarak dünyaya geldi. Bir süre ailesiyle Antalya'da yaşayan Sarıkaya, 7 yaşındayken anne ve babasının ayrılmasından sonra babasının başka bir evlilik yapması üzerine annesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı. Yanında babası olmadan büyüyen Sarıkaya bir röportajında bu durum için "Bir kız çocuğunu, hele gelişim aşamasında baba faktörü bu kadar önemliyken, babasız büyütmek büyük olay." dedi.

O dönemde Antalya'da yaşayan ve İstanbul'da yaşama fikrinin korkutucu olduğunu da söyleyen Sarıkaya, annesine oyunculuk yapmak istediğini söylemesi üzerine İstanbul'a taşındılar. Lise eğitimini Antalya Saime Salih Konca Lisesinde tamamlayan Sarıkaya, üniversite eğitimini yurt dışında tamamlamak istemiş, ancak üniversite eğitimi almamıştır. Çocukken oyuncu olmayı düşünmeyen Sarıkaya, modellik yapmayı istiyordu.

Uzun süre voleybol oynadı ve bir dönem basketbolla ilgilendi. Ayrıca bir süre de tenis oynayan Sarıkaya, kariyeri öncesinde latin danslarıyla da ilgilendi. 15 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Gençler Güzellik Yarışması'na katılan Sarıkaya, yarışmada jüri özel ödülünü almasının ardından oyunculuk kariyerine başladı. Serenay Sarıkaya, Medcezir, Fİ, Şahmeran, Lale Devri ve Peri Masalı gibi projelerde rol aldı.

KIVANÇ TATLITUĞ KİMDİR?

Kıvanç Tatlıtuğ 27 Ekim 1983 tarihinde Adana'da doğdu.

Ülkerspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi önemli klüplerde profesyonel olarak basketbol oynayan ve sakatlık sonucu basketbolu bırakmak zorunda kalan Kıvanç Tatlıtuğ, 2002 Yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılarak birincilik elde etti.

Ardından aynı yıl yapılan Best Model of the World yarışmasında da birinci olan Kıvanç Tatlıtuğ, Fransız mankenlik ajansı Success'ten gelen teklifle Paris'e yerleşti ve 1.5 yıl hayatını orada sürdürdü.

Fransa’da yaşadığı dönemde gelen dizi tekliflerini değerlendirmek üzere Türkiye’ye dönüp, Okan Bayülgen'den ve Devlet Tiyatrosu oyuncusu Laçin Ceylan'dan oyunculuk eğitimi gördü. İlk oyunculuk deneyimini 2005 yılında yayınlanan Gümüş dizinde başrol oynayarak deneyimledi.

Kıvanç Tatlıtuğ daha sonra; Menekşe ile Halil, Amerikalılar Karadeniz'de, Aşk-ı Memnu, Ezel, Sekiz, Kuzey Güney, Kelebeğin Rüyası, Kurt Seyit ve Şura, Cesur ve Güzel, Hadi Be Oğlum, Çarpışma ve Organize İşler: Sazan Sarmalı gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

19 Şubat 2016'da stil danışmanı Başak Dizer ile Paris'te dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ, 1.87 metre boyunda ve Akrep burcudur. Kurt Efe adında bir oğlu vardır.

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