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Aile'den Yeni Fotoğraf
Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı Aile dizisinden yeni kare geldi. Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.
Ay Yapım’ın çok yakında Show TV ekranlarında seyirci ile buluşacak yeni özgün dizisi ‘Aile’ için geri sayım sürüyor... Yılın heyecanla beklenen ikilisi Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’dan özel bir kare yayınlandı. Oyuncu kadrosu, yayınlanan afişleri ve tanıtımıyla tüm dikkatleri şimdiden üzerine çeken ‘Aile’ dizinin başrol oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya daha dizi yayına girmeden izleyicilerin gözde ikilisi oldu. Partner olarak birbirlerine çok yakıştırılan başarılı oyuncular geçtiğimiz günlerde dizi için özel bir çekim gerçekleştirdi. Çekimden paylaşılan kare ise seyirciyi tutkulu bir aşk hikayesinin beklediğinin sinyallerini veriyor.
Özgün senaryosunda Hakan Bonomo’nun imzasının yer aldığı, yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği çok yakında Show TV’de ekranlara gelecek ‘Aile’ dizisi başrollerinde yer alan Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.
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