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Ahu Tuğba: Meriç Erkan'a hakkımı helal etmiyorum

Meriç Erkan'ın Ahu Tuğba'yı yeniden diline dolaması Miami’de yaşayan sanatçıyı kızdırdı. Tuğba "Gitsin ibadetini yapsın! Ne işi var gazetelerde, televizyonlarda. Hâlâ reklâm peşinde... Benim sayemde tanındı, para kazandı. Hakkımı helal etmiyorum!" dedi.

Magazin 02.07.2022, 21:31 Emrah
Ahu Tuğba: Meriç Erkan'a hakkımı helal etmiyorum

Cüppe ve sarıklı haliyle gündem olan Mahmut Erkan, Katarsis programında ilginç açıklamalar yaptı. Erkan, "Ben bir yalancıydım, öyle ölmek istemedim" itirafında bulundu. Esra Erol'un sunduğu izdivaç programında ilginç dansları ve Ahu Tuğba ile yaşadıklarıyla bir dönem popüler olan Meriç Erkan, yıllar sonra ismini ve yaşam tarzını değiştirdiğini açıkladı. Meriç Erkan'ın Ahu Tuğba'yı yeniden diline dolaması Miami de yaşayan efsane sanatçıyı kızdırdı.

Magazinsortie Yayın Yönetmeni Olcay Ünal Sert'e konuşan Ahu Tuğba "Gitsin ibadetini yapsın! Ne işi var gazetelerde, televizyonlarda. Hâlâ reklâm peşinde.... Benim sayemde tanındı, para kazandı. Hakkımı helal etmiyorum!" dedi.

"KİMSEYİ YADIRGAMIYORUM"

Nasuh Tövbesi ettiğini belirterek "Ya nasıl böyle bir hayat yaşamışım diyorum" diyen Erkan, "Kimseyi de yadırgamıyorum, bu şekilde olanları. Yadırgamıyorum derken biz de bu yoldan geçtiğimiz için... Kurban olduğum Allah'ım sözünden dönmez, o beni affetti" şeklinde konuşmuştu.

"O DÖNEM GÖREVİM İNSAN EĞLENDİRMEKTİ"

Meriç Erkan, son olarak Katarsis'e konuk oldu. "Ben aradığımı buldum. Yatırımım ahirete" diyen Erkan, o dönem yaşadığı hayatla ilgili olarak "Böyle yaparsam reyting getiriyor, her şey yolunda. O ortamda öyle gidiyordu, bambaşka bir pencereden bakınca olay bambaşka oluyor. Öldüğüm adı düşünemiyorum, dans ederken hoş değil. Ahu Tuğba'yla program bu binadaydı. O dönem görevim insan eğlendirmekti..." dedi.

AHU TUĞBA İTİRAFI

Meriç Erkan çıktığı yayınlarla ilgili de "Doğaçlama kurgu. Sen buna aşıksın bu da seni kabul etmiyor. Kritik noktaları onlar belirliyor gerisi sana kalıyor. Bir duygu yok varmış gibi. Ahu Tuğba'ya karşı hiçbir şey yoktu. Aslında o dönemin yalancısıyım ben. Buna razı edilmiştim bu da benim hatamdır" itirafında bulundu.

Esra Erol'un sunduğu evlilik programına da katılan Erkan "Çiftler kurgulanıyordu. Ne ilgi ne alaka var, reyting canavarları başrolü alıyorlardı, haftalık para veriyorlardı, biz de alıyorduk. Kurguydu. Ahu Tuğba kadar değildi ama" dedi.

"GİTSİN İBADETİNİ YAPSIN, NE İŞİ VAR GAZETELERDE?"

Meriç Erkan olarak ünlenen Mahmut Erkan'ın Katarsis programına çıkarak yeni açıklamalar yapması Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahu Tuğba'yı kızdırdı. 

Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni Olcay Ünal Sert'e konuşan Ahu Tuğba; "Ben bin kez söyledim zaten hiçbir şey olmadığını. Hâlâ reklâm peşinde. Gitsin ibadetini yapsın, ne işi var gazetelerde? Benim bu şahısla aramda hiçbir şey olmamıştır. İlk sinema filmini de benle çekmiştir, yıllarca hiçbir şey olamamıştır. 1988 yılından TV programına kadar ne yapmış sinemada? Benim hatam bir açılışa gittik, orada gördüm. Bana "Annem sana dua ediyor" dedi. Ben de Savaş Kalafat'a söyledim. Çünkü "Ahu Tuğba'yı seviyorum" diyen TV'ye çıkıyordu o zamanlar... Ben aptal mıyım, hepsi kendi kendi reklâmlarının peşindeydi. İbadetine devam etsin... Benim sayemde para kazandı, ben hakkımı ve iyi niyetimi helâl etmiyorum!" dedi. 

#Meriç Erkan #Ahu Tuğba #Magazin #Snobmagazin
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