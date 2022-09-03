Ahu Sungur: Ailemle oturduğumuz ev yandı!

Sevilen oyuncu Ahu Sungur, bugün yayınlanan programda kendi çocuğunu ve kızkardeşinin çocuğunu çöp evde büyüten ve saklayan Kısmet adlı kadının konusunu dinlerken çok etkilendi ve çocukluğunda yaşadığı büyük travmayı anlattı. Ahu Sungur'un ailesiyle birlikte yaşadığı binada çöp toplayan ve istifleyen bir kişi nedeniyle binalarında yangın çıkıyor ve Sungur Ailesi itfaiye tarafından kurtarılırken 11 yaşındaki Ahu Sungur 5. katın camında asılı kalıyor!

Ahu Sungur o günü şöyle anlattı: "Ben de çocukken böyle biriyle karşılaştım. 11 yaşında çok korkunç bir şey yaşadım. Ailemle yaşadığımız apartmanda, Bodrum katında aynen Kısmet Hanım gibi çöp taşıyan, çöp toplayan bir bey vardı. Ne yapıldıysa o çöpler ve o kişi o evden, apartmanımızdan çıkarılamadı. Bir gün sabaha karşı ölene kadar unutmayacağım korkunç bir sıcaklık, duman, is, çıtırtılar içinde gözümü açtım. Baktım ki yanıyoruz! Yatağımdan kalktım, kardeşimi uyandırmaya çalıştım, uyandıramadım, her yer kapkaranlık, duman, sis, korkunç bir ısı, annemle babamın yanına gittim, annemi de uyandıramadım, babamı kaldırdım, babam kalktı, annemi sarstı, annemi uyandırdı, bizim odamıza geldi, kardeşimi kucakladı, salona gittik, itfaiye çoktan gelmişti, bakın 6 katlı bir binadan bahsediyorum, biz 5. katında yaşıyorduk, itfaiye kepçesi 5. katın penceresine geldi, bizi kepçeye alırlarken, kepçe 4-5 kişilik değildi, küçüktü, çocukları yan eve verelim dediler, babam beni bitişikteki yan komşumuza verirken elinden kaydım yan komşum tuttu beni, aşağıdaki o kalabalığımı hatırlıyorum, alevleri, çığlıkları, korkunçtu. Bir şekilde kurtulduk. Ölebilirdik. Eğer etrafınızda böyle insanlar varsa yetkililere haber verin" dedi. Yapımcılığını BBO Yapım Şafak Bakkalbaşıoğlu ve Mahperi Altun Uçar'ın üstlendiği, Ahu Sungur’un sunumuyla “Bir Şansım Olsa” Cumartesi-Pazar saat 13.00’te Show TV’de!