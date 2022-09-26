Ahmet Özhan Gerçeği! Hikayesi Ortaya Çıktı...

Gazeteci Arif Hür, Cerrahi Tarikatı'nın yeni postnişini olan Ahmet Özhan hakkında bilinmeyen ve merak edilen o gerçeği açıkladı.

Hür, "Ahmet Özhan, ilk olarak 1974 yılında merhum Ömer Tuğrul İnançer'in daveti üzerine Karagümrük'teki Nûreddin Cerrâhî Tekkesi'ni ziyaret etmiştir. Tekkede ilk kez bir ramazan akşamı teravih namazı kılan Özhan, o mistik atmosferden ve orada bulunan insanların halet-i ruhiyesinden çok etkileniyor.

Hem ne demişler; 'Yeryüzünde insânın arayışı, ait olduğu yeri bulana kadardır...' İşte bu noktada Ahmet Özhan da aradığı huzuru tam olarak 1974 yılında bir ramazan akşamı Nûreddin Cerrâhî Tekkesi'nde buluyor" dedi.

İşte Arif Hür'ün dikkat çeken o yazısı:

"Dini yaşantısını çok fazla göz önünde yaşamayan ve her daim sanatıyla ön planda olmaya özen gösteren sanatçı Ahmet Özhan'ın Cerrahi Tarikatı'nın yeni postnişini olması büyük yankı uyandırdı.

Halbuki Ahmet Özhan tasavvufla ilgilenmeye daha dün başlamadı ki... Çocukken babasının kucağında ilahi mırıldanan bir insandan bahsediyoruz. Niye bu kadar şaşırılıyor?

Ahmet Özhan sanat kariyerinde zirveyi gördüğü 1970'li yıllarda; şan, şöhret, para ve renkli yaşamı elinin tersiyle itmiş ve kendi inandığı yolda yürümeye başlamış ve istikametinde sabit-kadem olmuştur.

Ahmet Özhan, ilk olarak 1974 yılında merhum Ömer Tuğrul İnançer'in daveti üzerine Karagümrük'teki Nûreddin Cerrâhî Tekkesi'ni ziyaret etmiştir. Tekkede ilk kez bir ramazan akşamı teravih namazı kılan Özhan, o mistik atmosferden ve orada bulunan insanların halet-i ruhiyesinden çok etkileniyor. Bir nevi o mekanla frekansı tutuyor.

Hem ne demişler; 'Yeryüzünde insânın arayışı, ait olduğu yeri bulana kadardır...' İşte bu noktada Ahmet Özhan da aradığı huzuru tam olarak 1974 yılında bir ramazan akşamı Nûreddin Cerrâhî Tekkesi'nde buluyor. Uzun yıllardır da dinin estetik boyutunu ortaya koyabilmek için yoğun çaba harcıyor.

Ahmet Özhan'ın gökten zembille inip postnişin olmadığı gayet açık..."

1703 YILINDA KURULDU

Cerrahiler’in Karagümrük’teki Canfeda Camii Sokağı’nda bulunan dergâhı, Sultan III. Ahmed tarafından 1703 yılında Nureddin Cerrahi için yaptırıldı. Tekkede tevhidhane, türbe, erkekler ve kadınlar bölümü bulunuyor.

Toplantılara Japonya, İtalya, İngiltere ve ABD’deki müritler de zaman zaman katılıyor.

AHMET ÖZHAN KİMDİR?

Ahmet Şükrü Katıöz, ya da bilinen adıyla Ahmet Özhan (26 Ağustos 1950, Şanlıurfa), Türk oyuncu ve şarkıcıdır.

1960'lı yılların sonlarında İstanbul Belediye Konservatuvarı ve Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde müzik eğitimini tamamladı. İlk profesyonel sahne deneyimi 1968 yılında Bebek Belediye Gazinosu'nda yaşamıştır. Genç yaşta sahneye çıkan Ahmet Özhan 1970'li ve 1980'li yılların popüler Türk müziği yorumcusu olarak tanınmıştır. İlerleyen yıllarda zamanın çeşitli üstadlarından birebir istifadeleri olmuş, bu arada plak çalışmalarının yanı sıra; sinema filmleri, televizyon dizi ve konserleri, radyo çalışmaları ile çeşitli televizyon kanallarının müzik programlarında solist ve sunucu olarak görev aldı. Birçok 45'lik, plak, kaset ve CD çalışmaları bulunmaktadır.

Ahmet Özhan, popüler ve klasik Türk müziğinin yanı sıra, 80'li yılların başından itibaren tasavvuf müziği çalışmaları ile ülkesinde yeni bir akımın da öncüsü olmuş.

Sanat hayatı boyunca, Türk müziğinin popüler ve diğer alanlarında birçok ödül kazanmış, yurt içinde yüzlerce konserle ülke sanatına katkıda bulunmuş ve yine çeşitli ülkelerde katıldığı festivaller ve beş kıtada verdiği konserler vermiştir. Özhan, 1998 yılında “devlet sanatçısı” unvanı aldı.

1981-1991 yılları arasında TRT İstanbul Radyosu'nda ses sanatçısı olarak görev yapan Ahmet Özhan, 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu’nun kuruluşunda yer almış ve o tarihten beri bu topluluğun genel sanat yönetmenliği görevini sürdürmektedir.

Topluluk çalışmalarını Konya Mevlana ihtifallerinin yanı sıra, Uluslararası İstanbul Müzik Festivali gibi etkinliklerde verdiği klasik ve tasavvuf müziği konserleriyle sürdürmektedir. Sanatçı "Meşk" ismini verdiği tasavvuf albümleri projesinin ilkini 2006 yılında çıkardığı "Ramazan İlahileri" albümüyle başlattı. Sanatçı, Mevlâna'yı anmak için Konya'da düzenlenen Şeb-i Aruz törenlerine de konuk sanatçı olarak katılmaktadır.

Ahmet Özhan, Hatice Özhan ile olan evliliğinden Özgül ve Özcan isimlerinde iki çocuğu vardır. 2013 yılında ise Filiz Akbulut'la evlenmiştir.

Ömer Tuğrul İnançer'in vefatından sonra, 22 Eylül 2022'de Cerrahî tarikatının postnişini olmuştur.