Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'ndan Ayrılık Açıklaması Geldi

Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, ortak açıklamayla ayrıldıklarını bildirdi.

Dört yıldır birlikte olan ikili, "Birkaç gündür basında hakkımızda çıkan haberler gerçeği kesinlikle yansıtmamaktadır. Dört yıl çok mutlu bir ilişki yaşadık. Ancak sürdürdüğümüz ilişkimizi, aldığımız ortak bir karar ile sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırma kararı aldık. Dostluğumuzun devam ettiğini belirmekle beraber bu kararımızda hiçbir üçüncü kişinin dahil bulunmadığını bilmenizi isteriz" dedi. Saraçoğlu'nın Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir'le samimi görüntüler sergilediği için Yazıcıoğlu'nun ayrıldığı iddia edilmişti.

Bu haberlerden sonra Yazıcıoğlu'yla aşk yaşadığı iddia edilen Hafsanur Sancaktutan da açıklama yaptı.

Sancaktutan, "Hakkımda çıkan magazin haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Mert Yazıcıoğlu benim rol arkadaşımdır, sette de set dışında da görüşmekten mutlu olduğum biridir" dedi. Sancaktutan, "Yılın son günü bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için üzgünüm. Yeni yılda herkese güzellikler diliyorum" diyerek, sözlerine devam etti.