Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu Ayrıldı

oyuncu çift Mert Yazıcıoğlu ayrıldı. Yalı Çapkını dizisinde başrol oynadığı Mert Ramazan Demir ile bir süredir samimi görüntüler sergileyen Afra Saraçoğlu, hayranlarının eleştiri oklarını üzerine çekmişti. Alınan bilgilere göre, bu samimiyet 4 yıllık sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’nu da rahatsız etti. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; 2018’den beri birlikte olançift Afra Saraçoğlu veayrıldı.dizisinde başrol oynadığıile bir süredir samimi görüntüler sergileyen, hayranlarının eleştiri oklarını üzerine çekmişti. Alınan bilgilere göre, bu samimiyet 4 yıllık sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’nu da rahatsız etti.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, bir süre önce dizilerinin yapım şirketi OGM Pictures’ın yeni yıl yemeğine katılmış, ardından eğlence Emirgan’daki Gizli Kalsın adlı mekanda devam etmişti. Yapım ekibiyle birlikte eğlenen iki oyuncunun buradaki samimi görüntülerinin basına yansıması ise Mert Yazıcıoğlu’nun sabrı taşırdı.

Yazıcıoğlu, yaşanan tartışmanın ardından bir hafta önce ilişkisine nokta koyarak, Afra Saraçoğlu’ndan ayrıldı ve Uskumruköy’de birlikte yaşadıkları evi terk etti.