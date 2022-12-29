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Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu Ayrıldı
Dört yıldır birlikte olan ve evlenecekleri iddia edilen Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'ndan üzen haber geldi. İki oyuncunun, ayrıldığı iddia edildi. İşte haberin detayları...
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; 2018’den beri birlikte olan oyuncu çift Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu ayrıldı. Yalı Çapkını dizisinde başrol oynadığı Mert Ramazan Demir ile bir süredir samimi görüntüler sergileyen Afra Saraçoğlu, hayranlarının eleştiri oklarını üzerine çekmişti. Alınan bilgilere göre, bu samimiyet 4 yıllık sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’nu da rahatsız etti.
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, bir süre önce dizilerinin yapım şirketi OGM Pictures’ın yeni yıl yemeğine katılmış, ardından eğlence Emirgan’daki Gizli Kalsın adlı mekanda devam etmişti. Yapım ekibiyle birlikte eğlenen iki oyuncunun buradaki samimi görüntülerinin basına yansıması ise Mert Yazıcıoğlu’nun sabrı taşırdı.
Yazıcıoğlu, yaşanan tartışmanın ardından bir hafta önce ilişkisine nokta koyarak, Afra Saraçoğlu’ndan ayrıldı ve Uskumruköy’de birlikte yaşadıkları evi terk etti.
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