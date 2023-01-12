Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Sevgili mi?

Mert Yazıcıoğlu ile ayrılmıştı. Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir'le samimi görüntüler sergilediği için ilişkisi yıprandığı iddia edildi. Afra Saraçoğlu , dört yıllık ilişkisiile ayrılmıştı. Saraçoğlu'nunsindeki partneri'le samimi görüntüler sergilediği için ilişkisi yıprandığı iddia edildi.

Arto Dalga ve Bircan Bali’nin sunumuyla Söylemezsem Olmaz programında, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in, Bağdat Caddesi'nde sarmaş dolaş görüntülenmelerinin yayınlanması, aşk yaşadıkları iddiasını doğurdu.

Bu konu Söylemezsem Olmaz Programında konuşuldu. Saraçoğlu ile Yazıcıoğlu'nun geçtiğimiz günlerde barıştıkları iddia edilmişti.