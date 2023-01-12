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Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın Ayrıldı! Ulusoy, Ayrılık Sonrası Ünlü Oyuncuyla Sarmaş Dolaş Eğlendi
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Sevgili mi?
Afra Saraçoğlu, evlenecekleri konuşulurken dört yıllık ilişkisi Mert Yazıcıoğlu ile ayrılmıştı. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in, Bağdat Caddesi'nde sarmaş dolaş görüntülenmeleri dikkat çekti. İşte detaylar...
Afra Saraçoğlu, dört yıllık ilişkisi Mert Yazıcıoğlu ile ayrılmıştı. Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir'le samimi görüntüler sergilediği için ilişkisi yıprandığı iddia edildi.
Arto Dalga ve Bircan Bali’nin sunumuyla Söylemezsem Olmaz programında, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in, Bağdat Caddesi'nde sarmaş dolaş görüntülenmelerinin yayınlanması, aşk yaşadıkları iddiasını doğurdu.
Bu konu Söylemezsem Olmaz Programında konuşuldu. Saraçoğlu ile Yazıcıoğlu'nun geçtiğimiz günlerde barıştıkları iddia edilmişti.
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