Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Kapak Oldu

Yalı Çapkını dizisi oyuncuları Mert Ramazan Demir, Hello dergisine kapak oldu. İkilinin röportajı da gündem oldu. Yalı Çapkını’nın ilk bölümünden itibaren yakaladıkları güzel ekran enerjisini sorduğumuzda, “Arkadaş olmamızın etkisi nerdeyse her sahneye yansıyor. Birbirimizi bu kadar iyi tanıdığımız için oyun alanlarımızı çok iyi kollayabiliyoruz”, diyor Reyting rekorları kıransiları Afra Saraçoğlu ve, Hellosine kapak oldu. İkilinin röportajı daoldu. Yalı Çapkını’nın ilk bölümünden itibaren yakaladıkları güzel ekran enerjisini sorduğumuzda, “Arkadaş olmamızın etkisi nerdeyse her sahneye yansıyor. Birbirimizi bu kadar iyi tanıdığımız için oyun alanlarımızı çok iyi kollayabiliyoruz”, diyor

Mert Ramazan Demir... Afra Saraçoğlu da aynı fikirde: “Mert’in de dediği gibi, birbirimizi tanıyor olmamız sahnelerin enerjisine doğrudan yansıyor. Birbirimize alışkın olduğumuz için daha rahat ve doğal bir akışla çıkarabiliyoruz sahnelerimizi.”