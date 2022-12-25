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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Kapak Oldu
Star TV'de cuma akşamları ekrana gelen Yalı Çapkını dizisi oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, Hello dergisine kapak oldu. Ünlü oyuncuların röportajı da gündem oldu. İşte detaylar...
Reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisi oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, Hello dergisine kapak oldu. İkilinin röportajı da gündem oldu. Yalı Çapkını’nın ilk bölümünden itibaren yakaladıkları güzel ekran enerjisini sorduğumuzda, “Arkadaş olmamızın etkisi nerdeyse her sahneye yansıyor. Birbirimizi bu kadar iyi tanıdığımız için oyun alanlarımızı çok iyi kollayabiliyoruz”, diyor
Mert Ramazan Demir... Afra Saraçoğlu da aynı fikirde: “Mert’in de dediği gibi, birbirimizi tanıyor olmamız sahnelerin enerjisine doğrudan yansıyor. Birbirimize alışkın olduğumuz için daha rahat ve doğal bir akışla çıkarabiliyoruz sahnelerimizi.”
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