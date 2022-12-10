Afra Saraçoğlu'nun Çocukluk Fotoğrafı Sosyal Medyayı Salladı

Afra Saraçoğlu, başrolünü Mert Ramazan Demir'le paylaştığı Yalı Çapkını dizisiyle izleyici karşısında olmaya devam ediyor.

Star TV'de cuma akşamları ekrana gelen ve reyting rekorları kıran projede beğeni toplayan Saraçoğlu, Vogue Türkiye için objektif karşısına geçti.

Birbirinden farklı kareleri yayınlayan oyuncu, fotoğrafların sonunda ise sürpriz yaptı.

Altı kare yayınlayan Saraçoğlu, son karesine ise çocukluk fotoğrafını paylaşınca sosyal medyanın gündemine oturdu.

Tüm kareleri, "Sürpriz sonlu" diye takipçilerinin beğenisine sunan Saraçoğlu'na kısa sürede yüzlerce mesaj geldi.



Uzun bir süredir Mert Yazıcıoğlu'yla birlikte olan oyuncuya, Türkçe mesajların yanı sıra İngilizce, İspanyolca ve Araçpa yorumlar da atıldığı görüldü. Birçok takipçi, "Neredeyse aynısın" mesajını gönderdi.