Afra Saraçoğlu'nun Çocukluk Fotoğrafı Sosyal Medyayı Salladı
Yalı Çapkını dizisiyle gündemde olan Afra Saraçoğlu, paylaştığı fotoğrafla sosyal medyanın gündemine oturdu. Çocukluk karesini yayınlayan oyuncuya, binlerce mesaj geldi. İşte detaylar...
Afra Saraçoğlu, başrolünü Mert Ramazan Demir'le paylaştığı Yalı Çapkını dizisiyle izleyici karşısında olmaya devam ediyor.
Star TV'de cuma akşamları ekrana gelen ve reyting rekorları kıran projede beğeni toplayan Saraçoğlu, Vogue Türkiye için objektif karşısına geçti.
Birbirinden farklı kareleri yayınlayan oyuncu, fotoğrafların sonunda ise sürpriz yaptı.
Altı kare yayınlayan Saraçoğlu, son karesine ise çocukluk fotoğrafını paylaşınca sosyal medyanın gündemine oturdu.
Tüm kareleri, "Sürpriz sonlu" diye takipçilerinin beğenisine sunan Saraçoğlu'na kısa sürede yüzlerce mesaj geldi.
Uzun bir süredir Mert Yazıcıoğlu'yla birlikte olan oyuncuya, Türkçe mesajların yanı sıra İngilizce, İspanyolca ve Araçpa yorumlar da atıldığı görüldü. Birçok takipçi, "Neredeyse aynısın" mesajını gönderdi.
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|16
|37
|2. Rizespor
|16
|29
|3. Keçiörengücü
|16
|29
|4. Samsunspor
|16
|28
|5. Pendikspor
|15
|26
|6. Bodrumspor
|15
|25
|7. Boluspor
|15
|25
|8. Manisa FK
|15
|24
|9. Bandırmaspor
|15
|24
|10. Sakaryaspor
|16
|22
|11. Altay
|16
|22
|12. Göztepe
|14
|18
|13. Adanaspor
|16
|18
|14. Tuzlaspor
|16
|16
|15. Erzurumspor
|15
|14
|16. Ö.K Yeni Malatya
|16
|12
|17. Altınordu
|15
|12
|18. Gençlerbirliği
|15
|7
|19. Denizlispor
|16
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4