Son Dakika

Afra Saraçoğlu'ndan Renkli Çekim

Yalı Çapkını dizisiyle izleyici karşısında olan Afra Saraçoğlu, Garnier’nin yeni ürünü için objektif karşısına geçti.

Magazin 31.01.2023, 18:37 31.01.2023, 18:40 sercan
Afra Saraçoğlu'ndan Renkli Çekim
Afra Saraçoğlu, Garnier AHA + BHA Kömür Cilt Kusurları Karşıtı Serum’un yüzü oldu. Garnier’nin yeni ürünü için objektif karşısına geçen Saraçoğlu, güzelliği ve pürüzsüz cildiyle dikkat çekti. Eğlenceli tavırlarıyla reklam filmi çekimlerine damgasını vuran genç oyuncu, cilt bakım sırlarını sevenleriyle paylaştı.Garnier, AHA + BHA Kömür Cilt Kusurları Karşıtı Serum lansmanı için dizi ve sinema dünyasının yükselen ismi Afra Saraçoğlu ile anlaştı. Güzel cildi ve sempatik tavırlarıyla beğeni toplayan Saraçoğlu, Garnier ile iş birliği yapmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Reklam filmi çekiminde Garnier Siyah Serum ile kameralar karşısında yer alan Saraçoğlu, pürüzsüz cildi ile beğeni topladı.

Cilt bakım rutininde AHA + BHA Kömür Cilt Kusurları Karşıtı Serum’un kısa sürede vazgeçilmez olduğunu belirten güzel oyuncu, doğru cilt bakımıyla daha kusursuz görünen bir cilde sahip olduğunun altını çizdi. Garnier Siyah Serum ile kameralar karşısında olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Afra Saraçoğlu, “Garnier AHA + BHA Kömür Cilt Kusurları Karşıtı Serum’un yüzü olduğum için çok heyecanlıyım. Her anından çok keyif aldığım bir çekim gerçekleştirdik. Pozitif enerjimizi kamera önüne yansıttığımızı düşünüyorum. Garnier, cilt bakım rutinimde olmazsa olmaz markam ve böylesine sevdiğim bir marka ile çalışmak benim adıma mutluluk verici. Kamera önünde olan biri olarak, cildimin hem doğal hem de kusursuz görünmesi çok önemli. Cilt bakım rutinimde kısa sürede değişilmez tercihim olan Garnier AHA + BHA Kömür Cilt Kusurları Karşıtı Serum, pürüzsüz cildimin sırrı” dedi.Afra Saraçoğlu’nun yer aldığı, yeni Garnier AHA + BHA Kömür Cilt Kusurları Karşıtı Serum için hazırlanan reklam filmi cilt bakımından vazgeçemeyenlerle buluşacak.

#Afra Saraçoğlu #Yalı Çapkını #haber #Gündem #oyuncu
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 20 48
2. Fenerbahçe 20 44
3. Başakşehir 20 40
4. Beşiktaş 19 38
5. Adana Demirspor 20 37
6. Trabzonspor 20 35
7. Kayserispor 20 29
8. Konyaspor 20 27
9. Alanyaspor 20 25
10. Karagümrük 19 22
11. Gaziantep FK 20 22
12. Ankaragücü 20 22
13. Antalyaspor 19 21
14. Giresunspor 20 21
15. Hatayspor 19 20
16. Kasımpaşa 20 19
17. Sivasspor 20 18
18. İstanbulspor 20 15
19. Ümraniye 20 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 21 41
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Keçiörengücü 21 37
5. Pendikspor 21 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Sakaryaspor 21 34
9. Boluspor 21 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 20 29
12. Adanaspor 21 22
13. Altay 21 19
14. Tuzlaspor 21 19
15. Erzurumspor 21 18
16. Altınordu 21 17
17. Ö.K Yeni Malatya 21 16
18. Gençlerbirliği 21 13
19. Denizlispor 21 13
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 18 47
2. Real Madrid 18 42
3. Real Sociedad 19 39
4. Atletico Madrid 19 34
5. Villarreal 19 31
6. Real Betis 18 31
7. Rayo Vallecano 19 29
8. Osasuna 19 28
9. Athletic Bilbao 19 26
10. Mallorca 19 25
11. Almeria 19 22
12. Girona 19 21
13. Sevilla 19 21
14. Valencia 18 20
15. Espanyol 19 20
16. Celta Vigo 19 20
17. Real Valladolid 19 20
18. Cadiz 19 19
19. Getafe 19 17
20. Elche 19 6