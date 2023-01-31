Afra Saraçoğlu'ndan Renkli Çekim

oyuncu, cilt bakım sırlarını sevenleriyle paylaştı.Garnier, AHA + BHA Kömür Cilt Kusurları Karşıtı Serum lansmanı için dizi ve sinema dünyasının yükselen ismi Afra Saraçoğlu ile anlaştı. Güzel cildi ve sempatik tavırlarıyla beğeni toplayan Saraçoğlu, Garnier ile iş birliği yapmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Reklam filmi çekiminde Garnier Siyah Serum ile kameralar karşısında yer alan Saraçoğlu, pürüzsüz cildi ile beğeni topladı. Afra Saraçoğlu , Garnier AHA + BHA Kömür Cilt Kusurları Karşıtı Serum’un yüzü oldu. Garnier’nin yeni ürünü için objektif karşısına geçen Saraçoğlu, güzelliği ve pürüzsüz cildiyle dikkat çekti. Eğlenceli tavırlarıyla reklam filmi çekimlerine damgasını vuran genç, cilt bakım sırlarını sevenleriyle paylaştı.Garnier, AHA + BHA Kömür Cilt Kusurları Karşıtı Serum lansmanı için dizi ve sinema dünyasının yükselen ismiile anlaştı. Güzel cildi ve sempatik tavırlarıyla beğeni toplayan Saraçoğlu, Garnier ile iş birliği yapmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Reklam filmi çekiminde Garnier Siyah Serum ile kameralar karşısında yer alan Saraçoğlu, pürüzsüz cildi ile beğeni topladı.

Cilt bakım rutininde AHA + BHA Kömür Cilt Kusurları Karşıtı Serum’un kısa sürede vazgeçilmez olduğunu belirten güzel oyuncu, doğru cilt bakımıyla daha kusursuz görünen bir cilde sahip olduğunun altını çizdi. Garnier Siyah Serum ile kameralar karşısında olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Afra Saraçoğlu, “Garnier AHA + BHA Kömür Cilt Kusurları Karşıtı Serum’un yüzü olduğum için çok heyecanlıyım. Her anından çok keyif aldığım bir çekim gerçekleştirdik. Pozitif enerjimizi kamera önüne yansıttığımızı düşünüyorum. Garnier, cilt bakım rutinimde olmazsa olmaz markam ve böylesine sevdiğim bir marka ile çalışmak benim adıma mutluluk verici. Kamera önünde olan biri olarak, cildimin hem doğal hem de kusursuz görünmesi çok önemli. Cilt bakım rutinimde kısa sürede değişilmez tercihim olan Garnier AHA + BHA Kömür Cilt Kusurları Karşıtı Serum, pürüzsüz cildimin sırrı” dedi.Afra Saraçoğlu’nun yer aldığı, yeni Garnier AHA + BHA Kömür Cilt Kusurları Karşıtı Serum için hazırlanan reklam filmi cilt bakımından vazgeçemeyenlerle buluşacak.