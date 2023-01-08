Afra Saraçoğlu'ndan Eski Sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'na İmalı Mesaj

Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Fenerbahçe-Galatasaray maçıyla ilgili tweet attı. sinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu ıyla ilgili tweet attı.

Sarı-lacivertli takımı tutan oyuncu, Fenerbahçe'nin 3-0 yenilmesinden sonra imalı mesaj attı.

Mert Yazıcıoğlu ile dört yıllık ilişkisini geçtiğimiz günlerde noktalayan Saraçoğlu, "Bari sen yüzümüzü güldürseydin

Fenerbahçe" yazdı.