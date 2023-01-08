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Afra Saraçoğlu'ndan Eski Sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'na İmalı Mesaj
Son olarak Star TV'de ekrana gelen ve reyyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinde başrol oynayan Afra Saraçoğlu, dört yıldır birlikteliğini geçtiğimiz günlerde sonlandırdığı Mert Yazıcıoğlu'na imalı mesaj gönderdi. İşte haberin detayları...
Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, Fenerbahçe-Galatasaray maçıyla ilgili tweet attı.
Sarı-lacivertli takımı tutan oyuncu, Fenerbahçe'nin 3-0 yenilmesinden sonra imalı mesaj attı.
Mert Yazıcıoğlu ile dört yıllık ilişkisini geçtiğimiz günlerde noktalayan Saraçoğlu, "Bari sen yüzümüzü güldürseydin
Fenerbahçe" yazdı.
AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?
2 Aralık 1997 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya geldi. Afra Saraçoğlu Balıkesir Erdemitlidir.
Çocuk yaşlardayken, annesi ile babası boşanınca annesiyle birlikte Antalya'da hayatını sürdürdü. Annesi bir gayrimenkul şirketinde çalıştı.
Lisans eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde tamamladı.
13 yaşında Antalya'da modellik yaparak çalışma hayatına atılan Afra Saraçoğlu, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında başrollerini Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın paylaştığı 'İkinci Şans' filmiyle yaşadı.
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|18
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|P
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|18
|16
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|15
|18. Everton
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|15
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|18
|12
|Takımlar
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|41
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|16
|38
|3. Real Sociedad
|16
|32
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|16
|28
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|25
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|23
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|16
|15
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|16
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