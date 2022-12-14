Afra Saraçoğlu'na Kötü Haber

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Esline Mankenlik Hizmetleri şirketi, sözleşmeyi tek taraflı feshettiği iddiasıyla Afra Saraçoğlu'na 53 bin liralık tazminat davası açmıştı. Esline Mankenlik Hizmetleri Şirketi’nin Saraçoğlu’nun ünlü olması için bir dizide oynamasına izin verdiklerinin anlatıldığı dilekçede, “Afra Saraçoğlu ünlenerek Özcan Deniz tarafından yeni bir film teklifi almıştır. ‘İkinci Şans’, ‘Kötü Çocuk’ filmlerinden elde ettiği gelirin yüzde 40’ı olmak üzere toplam 53 bin lira tazminatın faiziyle Afra Saraçoğlu’ndan tahsilini istiyoruz” denilmişti.

6 yıllık faiz

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, Esline Mankenlik Hizmetleri şirketinin açtığı davayı kısmen kabul ederek, Afra Saraçoğlu’nun “Kötü Çocuk” filmi için 11 bin 592 lira maddi tazminatı 6 yıllık faiziyle birlikte davacı şirkete ödemesine hükmetti.