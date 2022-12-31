Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun Ayrılık Sebebi Ortaya Çıktı?
Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu’nun 4 yıllık ilişkisi bitti. Ayrılığa Afra Saraçoğlu’nun dizi partneri Mert Ramazan Demir’in yol açtığı sanılıyordu, ancak iddiaya göre sebep Mert Yazıcıoğlu’nun rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan!
EVİ TERK ETTİ
2018 yılından bu yana birlikte olan iki genç oyuncu Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu’nun yolları ayrıldı. İlişkinin bitmesine, Saraçoğlu’nun Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir’in yol açtığı öne sürüldü.
İddiaya göre sevgilisinin Demir’le samimi görüntülerinden rahatsız olan Mert Yazıcıoğlu, birlikte yaşadıkları evi terk etti.
SETTE BAŞLAYAN AŞK
Bir başka iddia ise; ayrılığın nedeninin Hafsanur Sancaktutan olduğu yönünde. Konuşulanlara göre Deniz Can Aktaş’la ilişkisini kısa bir süre önce noktalayan Sancaktutan, Darmaduman dizisindeki rol arkadaşı Mert Yazıcıoğlu’yla yakınlaştı. Ve bu yakınlık kısa sürede aşka dönüştü. Yazıcıoğlu da bu nedenle 4 yıllık ilişkisine nokta koydu. (Hürriyet)
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