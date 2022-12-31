Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun Ayrılık Sebebi Ortaya Çıktı?

EVİ TERK ETTİ

oyuncu Afra Saraçoğlu ile Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir’in yol açtığı öne sürüldü. 2018 yılından bu yana birlikte olan iki gençile Mert Yazıcıoğlu ’nun yolları ayrıldı. İlişkinin bitmesine, Saraçoğlu’nundizisindeki partneri’in yol açtığı öne sürüldü.

İddiaya göre sevgilisinin Demir’le samimi görüntülerinden rahatsız olan Mert Yazıcıoğlu, birlikte yaşadıkları evi terk etti.

SETTE BAŞLAYAN AŞK

Bir başka iddia ise; ayrılığın nedeninin Hafsanur Sancaktutan olduğu yönünde. Konuşulanlara göre Deniz Can Aktaş’la ilişkisini kısa bir süre önce noktalayan Sancaktutan, Darmaduman dizisindeki rol arkadaşı Mert Yazıcıoğlu’yla yakınlaştı. Ve bu yakınlık kısa sürede aşka dönüştü. Yazıcıoğlu da bu nedenle 4 yıllık ilişkisine nokta koydu. (Hürriyet)