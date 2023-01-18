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Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu Çiftinde Flaş Gelişme
Evlenmeleri beklenirken ani bir kararla yollarını ayıran Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu çiftinden yeni hamle geldi. Saraçoğlu'nun hamlesi dikkat çekti. İşte haberin detayları...
Dört yıllık ilişkilerini 2022'nin son gününde sonlandıran Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu çiftinden yeni hamle geldi. Ayrılmalarına rağmen bir süredir aynı evi paylaşan çift, geçtiğimiz günlerde evi ayırmıştı. Saraçoğlu, annesiyle yeni eve taşınmıştı.
Adı Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir'le anılan Saraçoğlu'nun yeni hamlesi dikkat çekti. Saraçoğlu, Yazıcıoğlu ile ilgili tüm kareleri Instagram'dan sildi.
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