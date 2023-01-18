Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu Çiftinde Flaş Gelişme

Mert Yazıcıoğlu çiftinden yeni hamle geldi. Ayrılmalarına rağmen bir süredir aynı evi paylaşan çift, geçtiğimiz günlerde evi ayırmıştı. Saraçoğlu, annesiyle yeni eve taşınmıştı. Dört yıllık ilişkilerini 2022'nin son gününde sonlandıran Afra Saraçoğlu ileçiftinden yeni hamle geldi. Ayrılmalarına rağmen bir süredir aynı evi paylaşan çift, geçtiğimiz günlerde evi ayırmıştı. Saraçoğlu, annesiyle yeni eve taşınmıştı.

Adı Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir'le anılan Saraçoğlu'nun yeni hamlesi dikkat çekti. Saraçoğlu, Yazıcıoğlu ile ilgili tüm kareleri Instagram'dan sildi.