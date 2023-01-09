Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu Barıştı mı?

haberine göre; 25 yaşındaki Mert Yazıcıoğlu’yla ayrılık kararı alıp bunu da “4 yıl süren çok mutlu bir ilişki yaşadık. Ancak sürdürdüğümüz ilişkimizi, aldığımız ortak bir karar ile sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırma kararı aldık. Dostluğumuzun devam ettiğini belirtmekle beraber bu kararımızda hiçbir 3. kişinin dahili bulunmadığını bilmenizi isteriz” sözleriyle duyurması çok konuşulmuştu. Birsen Altuntaş'ınine göre; 25 yaşındaki Afra Saraçoğlu ’nun Yalı Çapkını dizisiyle beraber kariyerindeki yükselişi sürüyor. Dünyaca ünlü bir güzellik markasının yüzü olan oyuncuya yeni reklam teklifleri yağıyor. Güzel oyuncunun geçen yılın son haftası beraber aynı evde yaşadığı’yla ayrılık kararı alıp bunu da “4 yıl süren çok mutlu bir ilişki yaşadık. Ancak sürdürdüğümüz ilişkimizi, aldığımız ortak bir karar ile sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırma kararı aldık. Dostluğumuzun devam ettiğini belirtmekle beraber bu kararımızda hiçbir 3. kişinin dahili bulunmadığını bilmenizi isteriz” sözleriyle duyurması çok konuşulmuştu.

4 yıl beraberlik yaşayan ikilinin ayrılık kararı almasının ardından aynı evde yaşamaya devam etmesi barıştıkları yorumuna neden oldu.

Ancak Uskumruköy’deki bir sitede bulunan 2 katlı villada yaşayan ikilinin barışmadığı, sadece arkadaşlıklarının devam ettiği öğrenildi. Dizi setinin yoğunluğu nedeniyle hemen yeni eve çıkamayan Saraçoğlu’nun bu nedenle kısa bir süre daha eski evinde kaldığı ve eşyalarını yavaş yavaş yeni evine taşıdığı öğrenildi.