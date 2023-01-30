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Adım Farah'tan Yeni Fotoğraflar! Tüm Detaylar Belli Oldu
Adından sıkça söz ettiren ve yayın tarihi merakla beklenen Adım Farah dizisinin çekimleri devam ediyor. Projenin başrol oyuncuları Demet Özdemir ile Engün Akyürek'ten yeni kareler geldi. İşte haberin detayları...
Demet Özdemir ve Engin Akyürek, Adım Farah'ın teaser çekimi esnasında beraber kamera karşısına geçtiler.
Çok yakında FOX ekranlarında olacak dizi; ülkesinden kaçmak durumunda kalan ve yasa dışı olarak oğluyla birlikte hayatta kalma mücadelesi veren Farah'ın (Demet Özdemir) istemeden bir cinayete şahit olması ve aynı gece tanıştığı Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile kesişen hayatlarını konu alacak.
Adım Farah dizisi; Engin Akyürek ve Demet Özdemir’in yanı sıra; Fırat Tanış, Senan Kara, Lale Başar, Oktay Çubuk ve Mustafa Avkıran ve Ali Sürmeli gibi birbirinden güçlü isimleri de izleyici ile buluşturacak. Yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği “Adım Farah”ın yönetmen koltuğunda Recai Karagöz oturuyor. Deniz Dargı, M. Cem Görgeç ve S. Cenk Boğatur’un birlikte kaleme aldıkları “Adım Farah”, yakında FOX’ta.
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