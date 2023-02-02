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Adım Farah'tan İlk Tanıtım Geldi
Engin Akyürek ve Demet Özdemir’in başrollerini paylaştığı, güçlü oyuncu kadrosu ve iddialı hikayesiyle seyirciyi ekrana kilitleyecek Adım Farah dizisinden ilk tanıtım geldi. İşte haberin detayları...
Adım Farah dizisinin merak ve heyecanla beklenen teaser’ı izleyici ile buluştu. Engin Akyürek ve Demet Özdemir’in başrollerini paylaştığı, güçlü oyuncu kadrosu ve iddialı hikayesiyle seyirciyi ekrana kilitleyecek dizi çok yakında FOX ekranlarında olacak.
Adım Farah, ülkesinden kaçmak durumunda kalan ve yasa dışı olarak oğluyla birlikte hayatta kalma mücadelesi veren Farah'ın (Demet Özdemir) istemeden bir cinayete şahit olması ve aynı gece tanıştığı Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile kesişen hayatlarını konu alacak.
Dizi; Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in yanı sıra; Fırat Tanış, Senan Kara, Lale Başar, Oktay Çubuk ve Mustafa Avkıran ve Ali Sürmeli gibi birbirinden güçlü isimleri de izleyici ile
buluşturacak.
Yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği Adım Farah’ın yönetmen koltuğunda Recai Karagöz oturuyor. Deniz Dargı, M. Cem Görgeç ve S. Cenk Boğatur’un birlikte kaleme aldıkları Adım Farah, yakında FOX’ta.
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