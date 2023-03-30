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Adım Farah'tan Büyük Başarı
Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in başrollerini paylaştığı Adım Farah dizisi, dün akşam yayınlanan bölümüyle reytinglerde günün en çok izlenen dizisi oldu. İşte haberin detayları...
Yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz’ün oturduğu, Deniz Dargı, M. Cem Görgeç ve S. Cenk Boğatur’un birlikte kaleme aldıkları, FOX’un çok sevilen ve çarşamba günleri izleyiciyle buluşan Adım Farah dizisi gününün en çok izlenen dizisi oldu.
Dün akşam yayınlanan bölümüyle ABC1 20+ hedef kitlede 5.22 reyting, 11.99 share ve AB hedef kitlede 4.81 reyting, 12.36 share elde eden dizi her hafta izleyicisini artırmaya devam ediyor.
Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in başrollerini paylaştığı, güçlü oyuncu kadrosu ve iddialı hikayesiyle seyirciyi ekrana kilitleyen dizide ayrıca; Fırat Tanış, Senan Kara, Lale Başar, Oktay Çubuk ve Mustafa Avkıran ve Ali Sürmeli gibi birbirinden güçlü isimler yer alıyor. Ülkesinden kaçmak durumunda kalan ve yasa dışı olarak oğluyla birlikte hayatta kalma mücadelesi veren Farah'ın (Demet Özdemir) istemeden bir cinayete şahit olması ve aynı gece tanıştığı Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile kesişen hayatlarını konu alan dizi her çarşamba saat 20.00’de FOX’ta.
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|42
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|27
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|27
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|27
|21
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|28
|17
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|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|69
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|27
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|50
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|26
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|27
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|24
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|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|26
|68
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|56
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