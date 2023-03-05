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Adı İlayda Alişan ile Anılan Alp Navruz'un Sevgilisi Ortaya Çıktı
Evlilik hazırlığı yaptığı Ayça Ayşin Turan'la ayrıldıktan sonra İlayda Alişan ile yakınlaştığı iddia edilen ünlü oyuncu Alp Navruz'un sevgilisi ortaya çıktı. İşte haberin detayları...
Snob Magazin'in özel haberine göre; Ayça Ayşin Turan'la ayrıldıktan sonra İlayda Alişan ile yakınlaştığı iddia edilen Alp Navruz'un sevgilisi ortaya çıktı.
Adı birçok kişiyle anılan Navruz'un, yeni aşkı ise Yürek Çıkmazı'nda birlikte rol aldığı genç oyuncu İrem Yüksel olduğu öğrenildi.
Daha öncede Ada Masalı dizisinde rol aldığı Ayça Ayşin Turan’la birlikte olan oyuncu, kalbini bir kez daha sette kaptırdı.
GİZLİ TUTMAYA ÇALIŞIYORLAR
Çift, ilişkilerini gizli tutmak için ise dikkatli davranıyor. Yürek Çıkmazı'na gölge düşürmemek için gizli gizli görüşen çift, bakalım ilerleyen günlerde aşklarını ilan edecek mi?
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