Adı Çağatay Ulusoy ile Anılan İlkin Tüfekçi'nin Bikini Pozu Olay Yarattı

Adı Çağatay Ulusoy ile anılan İlkin Tüfekçi, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ulusoy'un geçtiğimi senelerde taktığı şapkayı takarak, aşk iddialarını güçlendiren oyuncu, bu defa bikinili karesini yayınladı.



Tüfekçi, havuzun içinde siyah bikinili karesini Instagram'dan yayınladı. Oyuncunun pozu hayranlarından beğeni aldı.

Tüfekçi, Ulusoy'un tutkunu olduğu balık ve tekne paylaşımları da yaparak, dikkat çekmişti.