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Adı Çağatay Ulusoy ile Anılan İlkin Tüfekçi'nin Bikini Pozu Olay Yarattı
Adı bir süredir ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ile anılan İlkin Tüfekçi'nin sosyal medya paylaşımları dikkat çekmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu bikinili karesini Instagram'dan paylaştı. İşte haberin detayları...
Adı Çağatay Ulusoy ile anılan İlkin Tüfekçi, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ulusoy'un geçtiğimi senelerde taktığı şapkayı takarak, aşk iddialarını güçlendiren oyuncu, bu defa bikinili karesini yayınladı.
Tüfekçi, havuzun içinde siyah bikinili karesini Instagram'dan yayınladı. Oyuncunun pozu hayranlarından beğeni aldı.
Tüfekçi, Ulusoy'un tutkunu olduğu balık ve tekne paylaşımları da yaparak, dikkat çekmişti.
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