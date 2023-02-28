Ada Sanlıman’dan Hepimizin Hikayesi: Canavar
Ada Sanlıman, ‘O Günler’ şarkısının ardından bir yıl sonra ‘Canavar’ ile geri dönüyor. Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanacak ‘Canavar’ 3 Mart’ta yayında.
Alternatif pop söz konusu olduğunda özlenen seslerden biri olan Ada Sanlıman yeni şarkısı ‘Canavar’ ile günümüz terminolojisini şarkısına taşıyor. Sözü, müziği ve düzenlemesi Doğan Duru imzalı şarkı popüler müzikte yeni bir soluk arayanların imdadına yetişiyor.
Pelin Kaçar tarafından bir günde çekilen Canavar’ın klibinde Ada Sanlıman’ı sevgilisi olarak bir kuklayla izliyoruz ama bir farkla. Sanlıman, hem şarkının hikayesini hem de klibi şöyle özetliyor: “İlerlemeyen ilişkide, kendini sevmediği için bizi de sevmeyeni anlatmaya çalıştık, gerçek sevgilere özlemle. Yaşadığımız, şahit olduğumuz, bildiğimiz ilişkideki o toksik insanı bir kukla ile tasvir etmeye çalıştık. Kolay kurtulamadığımız, canavarlara vermekte geç kaldığımız ve yakinen tanıdığımız o kukla. Kafamızdan atamadığımız soru, sebebimiz oldu; ya o değil dünya suçluysa?”
Ada Sanlıman’ın yeni şarkısı ‘Canavar’ 3 Mart’ta Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
2021
2021
2021
2021
2021
2021
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|22
|54
|2. Fenerbahçe
|21
|45
|3. Başakşehir
|21
|40
|4. Beşiktaş
|21
|39
|5. A.Demirspor
|21
|38
|6. Trabzonspor
|22
|38
|7. Kayserispor
|21
|32
|8. Konyaspor
|21
|27
|9. Karagümrük
|21
|26
|10. Gaziantep FK
|22
|25
|11. Alanyaspor
|22
|25
|12. Sivasspor
|22
|24
|13. Antalyaspor
|21
|24
|14. Hatayspor
|21
|23
|15. Ankaragücü
|21
|22
|16. Kasımpaşa
|22
|22
|17. Giresunspor
|21
|21
|18. İstanbulspor
|22
|21
|19. Ümraniye
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|22
|42
|2. Eyüpspor
|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Pendikspor
|22
|37
|5. Rizespor
|21
|37
|6. Keçiörengücü
|22
|37
|7. Sakaryaspor
|22
|37
|8. Bandırmaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|22
|34
|10. Manisa FK
|21
|30
|11. Göztepe
|22
|30
|12. Adanaspor
|22
|25
|13. Tuzlaspor
|22
|22
|14. Altay
|22
|19
|15. Erzurumspor
|22
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Gençlerbirliği
|22
|16
|18. Denizlispor
|22
|16
|19. Yeni Malatyaspor
|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|20
|50
|2. M.City
|21
|45
|3. M. United
|22
|43
|4. Newcastle
|21
|40
|5. Tottenham
|22
|39
|6. Brighton
|20
|34
|7. Brentford
|21
|33
|8. Fulham
|22
|32
|9. Chelsea
|21
|30
|10. Liverpool
|20
|29
|11. Aston Villa
|21
|28
|12. Crystal Palace
|21
|24
|13. Nottingham Forest
|21
|24
|14. Leicester City
|21
|21
|15. Wolves
|21
|20
|16. Leeds United
|21
|19
|17. West Ham United
|21
|19
|18. Everton
|21
|18
|19. Bournemouth
|21
|17
|20. Southampton
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|20
|53
|2. Real Madrid
|20
|45
|3. Real Sociedad
|20
|39
|4. Atletico Madrid
|20
|35
|5. Rayo Vallecano
|20
|32
|6. Villarreal
|20
|31
|7. Real Betis
|20
|31
|8. Athletic Bilbao
|20
|29
|9. Osasuna
|20
|29
|10. Mallorca
|20
|28
|11. Girona
|20
|24
|12. Celta Vigo
|20
|23
|13. Real Valladolid
|20
|23
|14. Almeria
|20
|22
|15. Espanyol
|20
|21
|16. Sevilla
|20
|21
|17. Valencia
|20
|20
|18. Cadiz
|20
|19
|19. Getafe
|20
|18
|20. Elche
|20
|9