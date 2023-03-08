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Acun Ilıcalı’nın Sevgilisi Çağla Altunkaya Hamile mi? Ilıcalı İddialara Yanıt Verdi
Ünlü yapımcı ve medya patrounu Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Çağla Altunkaya’nın hamile olduğu iddia edildi. Dört çocuğu olan Ilıcalı’nın beşinci kez baba olacağı yazılmıştı. Ilıcalı, ilk kez cevap verdi.
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Bugün çıkan bir haberde Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Çağla Altunkaya’nın hamile olduğu iddia edildi. Dört çocuğu olan Ilıcalı’nın beşinci kez baba olacağı yazıldı. Bu iddialar üzerine aradığımın Acun Ilıcalı, haberin kesinlikle doğru olmadığını söyledi.
Depremzedeler için yaptığı yardım kampanyalarıyla yaraları sarmaya çabalayan Ilıcalı, hem kız arkadaşının yıpratılmasına ve bu yalan haberle gündeme gelmekten son derece üzgündü.
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