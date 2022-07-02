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Acun Ilıcalı’dan genç sevgilisine romantik kutlama
Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte çekilmiş karesine yer veren Acun Ilıcalı "Çok şey yazarım ama yüzüne söylemek en güzeli..." sözleriyle yaptığı paylaşımı beğeni topladı.
TV8'in sahibi Acun Ilıcalı uzun bir süredir sevgili olduğu Ayça Çağla Altunkaya ile mutlu bir birliktelik yaşıyor. Seda Başbuğ, Zeynep Yılmaz ve son olarak Şeyma Subaşı olmak üzere 3 kez evlenip boşanan Acun Ilıcalı aradığı aşkı Ayça Çağla Altunkaya da bulmuştu.
53 yaşındaki Acun Ilıcalı, 1999 Yalova doğumlu olan Ayça Çağla Altunkaya'nın yeni yaşını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Ilıcalı, sevgilisinin doğum gününü bu sözlerle kutladı: "Çok şey yazarım ama yüzüne söylemek en güzeli. Doğum günün kutlu olsun, yüzün hep gülsün. Nice mutlu yılların olsun." Doğum gününde yemeğe çıkan çiftin masasındaki kırmızı gül ise dikkat çekti.
İşte o paylaşım...
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