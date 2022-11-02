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Acun Ilıcalı'nın Abisi Ortaya Çıktı! Bakın Ne İş Yapıyormuş...

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın, abisi Ömer Cenker Ilıcalı ile çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Ilıcalı'nın abisini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte detaylar...

Magazin 02.11.2022, 12:41 02.11.2022, 12:51 arif hür
Acun Ilıcalı'nın Abisi Ortaya Çıktı! Bakın Ne İş Yapıyormuş...

Sunduğu programlar ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Acun Ilıcalı'nın abisi ortaya çıktı. 

MUTLULUK POZU VERDİLER

Ilıcalı, kızı Banu Ilıcalı, abisi Ömer Cenker Ilıcalı ve onun kızı Ece ile poz verdi.

Acun Ilıcalı'nın abisini ilk kez görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

ÖMER CENKER ILICALI KİMDİR?

1967 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Ömer Cenker Ilıcalı, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Ömer Cenker Ilıcalı'nın sosyal medya hesabı bulunmuyor. İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca biliyor. 

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından abisiyle fotoğraf paylaşmamayı tercih ediyor.

Acun Ilıcalı'nın abisini görenler gözlerine inanamadı! Mesleği şaşırttı

Eğitim Bilgileri ve Çalıştığı Kurumlar

Tıp Fakültesi: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi (İstanbul 1993)

Uzmanlık: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi (İstanbul 1998)

- İhtisas sonunda ABD Albert Nemeth Lazer Merkezi'nde bulunmuştur.

Mesleki Üyelikleri

- Türkiye İşitme ve Konuşma Rehabilitasyon Vakfı (TİV) ve Çocuk Eğitim Derneği (ÇED) başkanıdır.

Katıldığı Konferans, Çalıştay ve Sunumlar

- İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği - Türkiye İşitme ve Konuşma Rehabilitasyon Vakfı, ''0-6 Yaş İşitme Engellilerde Eğitim Uygulamaları'' Sempozyumu, İstanbul Sanayi Odası, 17 - 18 Kasım 2007, İstanbul

- 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim - 01 Kasım 2009, Antalya

- 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 27 - 31 Ekim 2010, Antalya

- Deaf School of Copenhagen, Briefing on School Syllabus for Turkish Hearing and Speech Rehabilitation Foundation, 2011, Copenhagen, Denmark

- Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği, Allerjik Hastalıklar ve Klinik İmmünolojide Tedavi 2011 Sempozyumu, 1-4 Kasım, Antalya

- Türkiye İşitme ve Konuşma Rehabilitasyon Vakfı - Royal Dutch Kentalis International Foundation, ''0 - 6 Yaş İşitme Engelli Çocuk Eğitiminde Bilimsel Kurul'' Sempozyumu, 10-12 Mayıs 2012

- The 7th Widex Congress of Paediatric Audiology, June 3 - 4 2012, Como, Italy

- 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 10 - 14 Ekim 2012, Antalya

- “Alerjik Rinit: Tanı ve Tedavisi” Sunumu, Anatomica Kulak Burun Boğaz ve Plastik Cerrahi 9. Bilimsel Toplantısı, 9 Mayıs 2013, İstanbul

Akademik Yayınlar

- Yurtiçi ve yurtdışı çok sayıda konferansta yer almış, özellikle burun hastalıkları ve alerji konusunda yerli - yabancı yayınlarda yazıları yayımlanmıştır.

ACUN ILICALI KİMDİR?

Ali Acun Ilıcalı (d. 29 Mayıs 1969, Edirne), Türk televizyoncu, sunucu, girişimci, uluslararası yapımcı, iş insanıdır. Aynı zamanda Acun Medya Grubu ile Exxen platformunun kurucusu, TV8 televizyon kanalı ve Hull City AFC futbol takımının da sahibidir.

Ilıcalı'nın spor muhabirliğinden, medya patronluğuna kadar uzanan yaşam hikâyesi hakkında belgeseller çekilmiş, kitap basılmış ve programlar yapılmıştır.

Bugüne kadar birçok farklı kategoride binden fazla ödüle layık görülmüş ve yapılan anketler sonucunda son 15 yıldır pek çok kez Türkiye'nin en güvenilir ilk üç ismi arasında yer almıştır. 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında medya sektörünün prestijli haftalık eğlence ve ticaret dergisi Variety'nin seçtiği medya ve eğlence sektöründe dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına girmiştir.

Acun Ilıcalı'nın medya sektörüne ek olarak; sağlık, kozmetik, dijital platformlar, eğitim, tekstil, futbol ve e-ticaret gibi sektörlerde de global çapta yatırımları bulunmaktadır. Ilıcalı, destek olduğu sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra kendi gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de gündemde yer almıştır.

ACUN ILICALI ÖZEL HAYATI

Üç evlilik gerçekleştiren Ilıcalı'nın bu evliliklerden dört kızı bulunmaktadır. 1989 yılında Seda Başbuğ ile evlenmiş, bu evlilikten Banu adında bir kızı dünyaya gelmiştir. Kızının doğumundan on ay sonra anne ve babasını bir trafik kazasında kaybeden Ilıcalı, 1993 yılında ilk eşinden boşanmıştır. 2003 yılında Zeynep Yılmaz ile evlenen Ilıcalı'nın bu evlilikten Leyla ve Yasemin adında iki kızı daha olmuştur. İkinci eşinden 2016 yılında boşandıktan sonra 2017 yılında Şeyma Subaşı ile evlenen Ilıcalı'nın bu evliliğinden Melisa adında bir kızı bulunmaktadır. Çift 2018 Kasım ayında bşanmıştır.

''En büyük tutkum oyun oynamak, oynatmak, eğlenmek ve eğlendirmektir çünkü hayat bir oyun sahasıdır'' mottosuyla yaşayan Ilıcalı, adrenalin ve hız tutkusu ile de bilinmektedir. Ayrıca diğer hobileri arasında yarış tekneleri, spor arabalar ve motosikletler yer almaktadır. Dünyanın yükselen trendleri arasında yer alan e-spor ile de yakından ilgilenmektedir. İleri derecede futbol ve basketbol tutkunu olan Ilıcalı, dünyada gerçekleşen önemli turnuvaları takip ederek, yerinde izlemektedir. Ilıcalı aynı zamanda koyu Fenerbahçe taraftarıdır.

Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaktadır.

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