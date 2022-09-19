Acun Ilıcalı motor kazası geçirdi! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, bugün bir motor kazası geçirdi. Hemen Liv Hospital Vadistanbul hastanesine kaldırılan Ilıcalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Patronlardunyasi.com'a gelen bilgilere göre ünlü iş insanı İstanbul'da ağır bir kaza geçirdi.

Hastanede yapılan ilk kontrollerde bir kolunda kırık tespit edilen Ilıcalı'nın ters yönden gelen bir araç ile çarpıştığı ilk gelen bilgiler arasında...

Acun Ilıcalı daha önce de kullandığı aracın arka lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarpmıştı. Hava yastıklarının açılmasıyla birlikte Ilıcalı kazadan yara almadan kurtulmuştu.

ANNE BABASINI KAZADA KAYBETMİŞTİ

Acun Ilıcalı anne ve babasını trafik kazasında kaybetmiş, kızının vücudunda da 18 kırık oluşmuştu.

Bu kazadan sonra yoğun bir travma geçirerek bir yıl boyunca evden çıkmayan Ilıcalı sonrasında eşinden de boşanmıştı.