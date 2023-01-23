Acun Ilıcalı Açıkladı! Survivor'da Şok Gelişmeler!

'de Ünlüler Takımı'ndan iki ismindan ayrıldığını açıkladı. Ilıcalı, yeni kuralı da söyledi. Ilıcalı, "Gelmiş geçmiş en zorolacak. Şimdi bu senenin zorluklarından birkaçını anlatıyorum. Bu sene yeni bir yenilik, zorluk yeniliği. Erzak oyunu aynı zamanda ada oyunu olacak. Kaybeden takımın adasında her hafta her şey sıfırdan başlayacak" dedi.