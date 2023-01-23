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Acun Ilıcalı Açıkladı! Survivor'da Şok Gelişmeler!
Acun Ilıcalı, Survivor 2023'de Ünlüler Takımı'ndan iki ismin yarışmadan ayrıldığını açıkladı. Getirilen yeni bir kural ise yarışmacıları adeta şoke etti. İşte haberin detayları...
Acun Ilıcalı, Survivor 2023'de Ünlüler Takımı'ndan iki ismin yarışmadan ayrıldığını açıkladı. Ilıcalı, yeni kuralı da söyledi. Ilıcalı, "Gelmiş geçmiş en zor Survivor olacak. Şimdi bu senenin zorluklarından birkaçını anlatıyorum. Bu sene yeni bir yenilik, zorluk yeniliği. Erzak oyunu aynı zamanda ada oyunu olacak. Kaybeden takımın adasında her hafta her şey sıfırdan başlayacak" dedi.
Seçkin Piriler, Survivor’a adapte olamadığı için yarışmadan çekilme kararı aldığını ifade etti. Berdan Mardini ise, sağlık sorunları nedeniyle çekildi.
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|39
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|14. Leicester City
|20
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|P
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