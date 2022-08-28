Açılışa ünlü akını!

Görkemli açılışa aralarında Mehmet Ali Erbil, Turgay Tanülkü , Wilma Elles, Ebru Destan, Arzu Yanardağ, Esra Sönmezer , Nuri Alço, Hakan Ural, Şahin Kendirci, Coşkun Gögen, Tolga Yüce ve Selahattin Taşdöğen gibi bir çok ünlü isim katıldı.

Adil Dağbakan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılışta Mehmet Ali Erbil espirileri ile renk katarken herkesi kahkahalara boğdu.



