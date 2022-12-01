Acılı Eş Tayfun Çorağan, Arif Hür'e Konuştu! Vefasızlık İddiasına Yanıt

Bizimkiler dizisinde oynadığı ‘Almancı Davut’un eşi’ rolüyle tanınan oyuncu Güzin Çorağan, Balıkesir’in Gömeç ilçesindeki evinde 79 yaşında yaşamını yitirdi. Çorağan’ın cenazesi Gömeç’te toprağa verildi.

Çorağan’ın defnedildiği cenaze töreniyle ilgili ‘vefasızlık,’ yorumları yapıldı.

Güzin Çorağan'ın eşi Tayfun Çorağan, sessizliğini gazeteci Arif Hür'e bozdu.

"VEFASIZLIK YAPILMAMIŞTIR"

Gazeteci Arif Hür'e konuşan Tayfun Çorağan, "Vefasızlık başlıklı paylaşımlar etrafta kol geziyor. Güzin'e asla vefasızlık yapılmamıştır. Burada bulunan dostlarımız cenazeye katılmıştır. Bizimkiler'in Bilge'si Bensu Orhunöz, Güzin'i yıkamıştır.

Uzaktaki arkadaşlarımız ise telefonumu susturmadılar. 'Vefasızlık' türündeki başlıklar acımı perçinledi, çok üzgünüm" şeklinde konuştu.

GÜZİN ÇORAĞAN KİMDİR?

Bursa Oda Tiyatrosunda 1962 yılında sanat kariyerine başlayan Güzin Çorağan, uzun süre tiyatro oyunculuğu yaptı.

Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Asiye Nasıl Kurtulur?" filminde de rol alan, Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği üyesi Çorağan, "Duruşma" filmindeki performansıyla 12. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazandı.

Çorağan, "Bizimkiler" dizisinde oynadığı "Almancı Davut'un eşi" rolüyle tanınıyordu.

Güzin Çorağan, meslektaşı Tayfun Çorağan ile evliydi.

Güzin Çorağan, 27 Kasım 2022'de vefat etti.