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Açıklamasıyla Hayranlarını Üzdü

Oyunculuktan şarkıcılığa geçiş yapan Merve Boluğur, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Piyasaya çıkardığı "Şşşttt" şarkısı ile gündemde olan Boluğur, geçtiğimiz haftalarda Yıldız Tilbe'nin sahnesine çıkıp şarkı söylemişti. Ünlü isim, tepkilere yanıt verdi. Boluğur, "Oyunculuk yapmayacağım. Müzik beni heyecanlandırdı" sözleriyle de sevenlerini üzdü. İşte detaylar...

Magazin 15.07.2022, 14:59 15.07.2022, 17:17 arif hür
Açıklamasıyla Hayranlarını Üzdü

Piyasaya çıkardığı "Şşşttt" şarkısı ile gündemde olan Merve Boluğurönceki gün Zorlu AVM'de aranjörü Mert Aydın ile baş başa yemek yedi. 

"BEĞENİLMEMEK BENİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL"

İlk şarkısına gelen olumsuz tepkiler sonrası “Çok da fifi” diyerek söze başlayan Boluğur, “Benim için beğenilmek ve beğenilmemek çok önemli değil. Çünkü önemli olan benim kendi hayallerim gerçekleştirmem"  dedi.

"BENİ AŞAĞI ÇEKMEK İSTİYORLAR"

Geçtiğimiz günlerde Yıldız Tilbe’nin Çeşme'deki sahnesine konuk olan ve şarkı seslendiren Merve Boluğur, kendisine gelen ağır eleştiriler hakkında, “Özgüvenli bir insanım, kendime güveniyorum. Orada biraz sesimle oynanmış. Normalde sesimin rengini beğeniyorum. Bu durum biraz abartıldı. Birileri beni aşağı çekmek istiyor. Bu çok üzücü bir durum" ifadelerini kullandı.

"YAZDIĞIM SÖZLERE GÜVENİYORUM"

Boluğur, "Sesinize güveniyor musununuz?" sorusuna, “Yazdığım şarkı sözlerine daha çok güveniyorum. Müzik konusunda daha önce eğitim almıştım. Olay yaratmak için şarkı söylemiyorum” cevabını verdi.

"OYUNCULUK YAPMAYACAĞIM"

Oyunculuk yapmayı düşünmediğini açıklayan Boluğur, "Oyunculuk yapmayacağım. Müzik beni heyecanlandırdı. Kalbimin sesini dinliyorum" dedi.

MERVE BOLUĞUR KİMDİR?
Merve Boluğur, Türk model, sinema ve dizi oyuncusudur. Acemi Cadı isimli TV dizisinde oynadığı Ayşegül karakteri ile tanınmıştır.

Merve Boluğur daha önce birkaç filmde rol almış, reklam filmlerinde oynamıştır. 2006 : 2007 yıllarında yayınlanan televizyon dizisi Acemi Cadı'da Ayşegül adlı bir cadıyı canlandırarak başrol oynamış ve bu sayede tanınmıştır. Daha sonra da TRT´de yayınlanan Aşk Yeniden adlı dizide Eylül adında bir karakteri canlandırmıştır.

2009 yılında Star TV'de yayınlanan Kül ve Ateş dizisinde Hayal İsfendiyar adlı karakteri canlandırarak oyunculuğuna devam etmiştir. Kolpa'nın Kadınım şarkısının klibinde Çağkan Çulha ile birlikte oynamıştır. Keremcem'in Yutkunamıyorum şarkısının klibinde de oynamıştır.

Küçük Sırlar adlı dizide Ayşegül karakterini canlandırmıştır. Kuzey Güney adlı dizide ise "Zeynep" karakterini canlandırmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde "Nurbanu Sultan" karakterini canlandırmıştır.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde eğitim almıştır. Mayıs 2012 ayı itibarıyla Rexona markasının reklam yüzü olmuştur. 2014 yılında Maybelline NewYork'un ilk Türk marka yüzü olmuştur. Murat Dalkılıç'ın 2016'da çıkardığı Epik adlı albümündeki Boya Gitsin şarkısında eşiyle düet yapmıştır.

2018 yılı Mart ayında 'Merve Boluğur' adıyla kozmetik markası kurmuştur ve ilk ürünü kırmızı ruj olmuştur.

Merve Boluğur bir süredir şarkıcılık yapmaktadır.

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