Acı Hayat'ın Yıldızı Selin Demiratar Oyunculuğu Bıraktı mı? Aldığı Şok Kararı İlk Kez Açıkladı
Acı Hayat dizisiyle yıldızı parlayan Selin Demiratar, 2020 yılında iş insanı Mehmet Ali Çebi ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü isim, oyunculukla ilgili kararını ilk kez açıkladı. İşte haberin detayları...
Snob Magazin'in haberine göre; Lise Defteri, Acı Hayat, Adanalı ve Huzur Sokağı gibi fenomen dizilerde yer alan 39 yaşındaki Selin Demiratar, oyuncuğu bıraktığını açıkladı. Bir davete katılan Demiratar, "Oyunculuğu bıraktım. Emekliliğe ayrıldım. Oyunculuğa zaten 16-17 yaşlarında başlamıştım. Set temposu bana yorucu geldi" dedi. Oyuncu, "Setleri özlemiyor musunuz?" sorusuna, "Özlemiyorum. İzleyici olarak izlemeyi seviyorum. İleride belki küçük rollerde olabilir. Uzun bir çalışma temposu olmaz. Uzun çalışma temposu çok ağır. İzlerken anlamıyorsun ama altı gün sette olmak zor" yanıtını verdi.
"HERKES EMEKLİLİĞİME ALIŞTI"
Demiratar, "Sizi bu karardan ikna etmeye çalışan oldu mu?" sorusuna ise, "Başlarda oldu ama bence herkes emekliliğime alıştı. Teklif de yok" cevabını verdi. 2020 yılında iş insanı Mehmet Ali Çebi ile evlendikten sonra yurt dışına taşındığı iddialarına oyuncu, "Ev hayatı, köpeklerim, kedilerim ve eşimle yaşıyoruz. Ülkemi seviyorum. Kalabalığı seviyorum. İstanbul'da yaşıyorum" dedi.
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