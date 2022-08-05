Acı Haber! Kansere Yakalandığını Açıkladı

Bir dönemin sevilen şarkıcısı Hilal Cebeci, meme kanserine yakalandı. Instagram hesabından bir açıklama yapan Cebeci, "Sağ göğsümde kanserli hücre tespit edildi, korkmayın ben çok iyiyim" dedi.

"LÜTFEN İHMAL ETMEYİN"

46 yaşındaki Cebeci, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sağ göğsümde kanserli hücre tespit edildi, korkmayın ben çok iyiyim, sürekli paylaşım istiyorsun ama biraz yoğunum, çok başında yakaladık, ameliyat olacağım, geçip gidecek, üzülmeyin.

Lütfen meme kontrollerinizi ihmal etmeyin ki, başında yakalayıp, sağlıklı bir ömür sürmeniz sağlansın, hepinizi çok seviyorum. Her şey süper, tam müziğe geri döneyim derken çıktı, ama olsun, ben yine size güzel bir şarkı hediye edeceğim."

"KONTROLLERİNİZİ DÜZENLİ YAPTIRIN"

Sizler de benim gibi düzenli kontrol yaptırmalısınız. Üzüleceğinizi biliyorum, paylaşmayacaktım fakat, doktorum benim gibi çok kişiye seslenebilen kişilerin farkındalık sağlamasını önerdi.



Hilal Cebeci, gazeteci Arif Hür'e verdiği röportajda yaptığı müziği eleştirenlere şu sözlerle cevap vermişti:

"Yaptığım müzik tamamen Türkiye müziği, bende isterim Grammy Ödülü alacak müzikler yapmak, ama bunun için sektörün ileride olması gerekiyor. Biz de her şey bir ileri iki geri. Sektörün iyiliği için işler çıkar ilşkileriyle yürümemeli. Biliyorum bu düzen 100 yıl sonra değişecek. İnsanlarda beni 100 yıl sonra anlayacaklar. Dünyaya 100 yıl erken gelmişim"

HİLAL CEBECİ KİMDİR?

Hilal Cebeci (d. 3 Temmuz 1976, İstanbul), Arabesk Müzik, Fantezi Müzik ve Türk Pop Müziği ses sanatçısı, dizi oyuncusu, sinema oyuncusu ve televizyon sunucusu.

2000'li yıllarda seslendirdiği pop şarkıları ile tanınmıştır. Aynı zamanda hem çıkış şarkısı hem de albümünün adı olan Köylü Güzeli'nin getirdiği başarı ile 1999 yılında 6. Kral Tv Video Müzik Ödülleri'nde ''En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı'' ödülünü kazanmıştır.

HİLAL CEBECİ ÖZEL HAYATI

2004-2012 yılları arası şarkıcı Doğuş ile fırtınalı bir aşk evliliği yaşamıştır. 2002 yılından beri fırtınalı aşk yaşayan çift 2004 yılında Doğuş'un Gülben Ergen'in Atv'de sunduğu 'Gülbence' programında Doğuş'un canlı yayında Hilal Cebeci'ye evlenme teklifi etmiştir. Ünlü çift imam nikahlı uzun yıllar beraber yaşamıştır. 2012 yılında Hilal Cebeci'nin Twitter üzerinden paylaştığı çıplak resimleri yüzünden yaşanan kıskançlık krizi ünlü çifti olaylı bir ayrılık yaşamasına sebep olmuştur.

7 Ocak 2022 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Çift 2005 Elle Dergisi'nin düzenlediği dev ankette halk tarafından ''en çok yakıştırılan ünlü çift Doğuş ve Hilal Cebeci'' olarak seçmiştir. Bu fırtınalı aşkın başlaması (2002) sonrası evlilik (2004) ve sonlamasına kadar (2012) uzun yıllar boyunca oldukça konuşulmuştur.

Hilal Cebeci 2019 Eylül ayında 2013 yılında doktor sevgilisi ile gizli bir şekilde Londra'da evlendiğini açıkladı.