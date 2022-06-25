Son Dakika

Acı Haber Geldi! Hayatını Kaybetti

'Sihirli Annem', 'Acemi Cadı', 'Dila Hanım' ve 'Hanımın Çiftliği' gibi dizilerin senaristi Gamze Özer'in hayatını kaybettiği açıklandı. İşte detaylar...

Magazin 25.06.2022, 14:19 25.06.2022, 14:25 arif hür
Acı Haber Geldi! Hayatını Kaybetti

Bugün sabah saatlerinde, henüz 47 yaşındayken yaşamını yitiran Gamze Özer'in genç yaştaki ölümü, sevenlerini ve aile üyelerini yasa boğdu.

ÜZÜNTÜSÜNÜ DİLE GETİRDİ

Armağan Çağlayan acı haberi duyurarak, üzüntüsünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi.

Çağlayan, "Gece yatmış, sabah uyanamamış... Sebebi henüz bilinmiyor" açıklamasını yaparak, Özer'in ölüm nedeninin belli olmadığını belirtti.

"UNUTULMAYACAKSIN GAMZE"

Gamze Özer'in ölümü sonrası Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay'dan da açıklama geldi. Türkay, "Senin bu hayattaki yolculuğun hiç unutulmayacak Gamze" ifadelerini kullandı.

GAMZE ÖZER KİMDİR?

Gamze Özer 8 Temmuz 1975 yılında İzmir'de doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Özer, 1990 - 1992 yıllarında ise tiyatro oyuncusu olarak başladığı kariyerine 1994 yılında köşe yazarı olarak devam etmiştir.

1997 yılında İstanbul'a taşınarak hayatında bir dönüm noktasına imza atan Gamze Özer, birçok sevilen yapımın senaryosunu yazarak, kısa sürede televizyon dünyasının başarılı isimlerinden biri haline geldi.

GAMZE ÖZER'İN SENARYOSUNU YAZDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Ünlü isim, 'Sihirli Annem' (TV Dizisi 2021), 'Sihirli Annem Bir'iz' (Sinema Filmi 2020), 'Hayatımın Rolü' (TV Dizisi 2012), 'Maskeli Balo' (TV Dizisi 2010), 'Nefes' (TV Dizisi 2009), 'Hanımın Çiftliği' (TV Dizisi 2009), 'Beni Unutma' (TV Dizisi 2008), 'Nefes' (Sinema Filmi 2007), 'Annem' (TV Dizisi 2007-2008), 'Adak' (TV Dizisi 2006), 'Acemi Cadı' (TV Dizisi 2006), 'Rüzgarlı Bahçe' (TV Dizisi 2005), 'Maki' (TV Dizisi 2005), 'Bütün Çocuklarım' (TV Dizisi 2004), 'Sihirli Annem' (TV Dizisi 2003-2011), 'Estağfurullah Yokuşu' (TV Dizisi 2003), 'Kınalı Kar' (TV Dizisi 2002), 'Kuzenlerim' (TV Dizisi 2002-2004), 'Aylin' (TV Dizisi 2001), 'Akordeon Sustuğunda' (TV Dizisi 2001), 'Aklımda' (TV Dizisi 2001), 90-60-90 (TV Dizisi 2001), 'Zilyoner' (TV Dizisi 1999), 'Yüzleşme (I)' (TV Dizisi 1999), 'Kedi' (TV Dizisi 1999), 'Güzel Günler' (TV Dizisi 1998) gibi yapımların senaristliğini yaptı.
 

#Gamze Özer #snob magazin #haber #Magazin #sihirli annem
Yorumlar (0)
24
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce hangi çift evliliğe daha yakın?
Sizce hangi çift evliliğe daha yakın?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31